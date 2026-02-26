超人力霸王提燈搶手 醫急呼籲鈕扣電池易卡食道灼傷：慎防幼童誤吞
元宵節將近，不少家長忙著陪孩子動手製作提燈，增添過節氣氛，阮綜合醫院小兒急診科醫師蕭宇超提醒，今年高雄流行的「超人力霸王」提燈需使用鈕扣電池供電，享受親子摺紙提燈樂趣，也要特別留意幼童誤吞鈕扣電池，避免釀成卡在食道灼傷穿孔。
蕭宇超表示，鈕扣電池體積小、外觀像糖果或硬幣，對幼童極具吸引力，即使玩具或提燈看起來結構牢固，孩子仍可能在把玩過程中自行拆下電池，一旦誤食，後果不容小覷。
臨床經驗顯示，鈕扣電池若卡在食道，短時間內就可能產生化學灼傷，造成黏膜壞死，嚴重時甚至導致食道穿孔、出血或感染，需緊急內視鏡取出，風險相當高。
蕭宇超指出，許多家長低估鈕扣電池的危險性，認為只是「小小一顆」，但其造成的傷害往往來得又快又猛，對幼兒消化道破壞力極大，治療過程也相當辛苦。
此外，家長也可事先向孩子說明鈕扣電池的危險性，建立基本的安全觀念，若不慎發生誤吞情形，應立即就醫，切勿自行催吐或延誤處理。
他呼籲，家長在完成手作提燈、準備讓孩子使用前，務必再次檢查電池固定是否牢靠，並將備用電池妥善收納，避免孩子隨手拿到。
蕭宇超說，提高警覺、做好防護，才能讓孩子歡度提燈過節，也能遠離潛在的健康風險，安心度過元宵佳節。
