快訊

經典賽／台美混血好手龍恩確定退賽 台日交流賽後遞補人選

小孩折菜單要賠480元 宜蘭餐廳致歉稱「印20份9600」：願意全額退還

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

超人力霸王提燈搶手 醫急呼籲鈕扣電池易卡食道灼傷：慎防幼童誤吞

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
阮綜合醫院小兒急診科醫師蕭宇超提醒家長鈕扣電池易有誤吞的風險。圖／阮綜合醫院提供
阮綜合醫院小兒急診科醫師蕭宇超提醒家長鈕扣電池易有誤吞的風險。圖／阮綜合醫院提供

元宵節將近，不少家長忙著陪孩子動手製作提燈，增添過節氣氛，阮綜合醫院小兒急診科醫師蕭宇超提醒，今年高雄流行的「超人力霸王」提燈需使用鈕扣電池供電，享受親子摺紙提燈樂趣，也要特別留意幼童誤吞鈕扣電池，避免釀成卡在食道灼傷穿孔。

蕭宇超表示，鈕扣電池體積小、外觀像糖果或硬幣，對幼童極具吸引力，即使玩具或提燈看起來結構牢固，孩子仍可能在把玩過程中自行拆下電池，一旦誤食，後果不容小覷。

臨床經驗顯示，鈕扣電池若卡在食道，短時間內就可能產生化學灼傷，造成黏膜壞死，嚴重時甚至導致食道穿孔、出血或感染，需緊急內視鏡取出，風險相當高。

蕭宇超指出，許多家長低估鈕扣電池的危險性，認為只是「小小一顆」，但其造成的傷害往往來得又快又猛，對幼兒消化道破壞力極大，治療過程也相當辛苦。

此外，家長也可事先向孩子說明鈕扣電池的危險性，建立基本的安全觀念，若不慎發生誤吞情形，應立即就醫，切勿自行催吐或延誤處理。

他呼籲，家長在完成手作提燈、準備讓孩子使用前，務必再次檢查電池固定是否牢靠，並將備用電池妥善收納，避免孩子隨手拿到。

蕭宇超說，提高警覺、做好防護，才能讓孩子歡度提燈過節，也能遠離潛在的健康風險，安心度過元宵佳節。

醫師提醒「超人力霸王」提燈鈕扣電池小小一顆誤食恐導致食道穿孔、出血或感染。圖／阮綜合醫院提供
醫師提醒「超人力霸王」提燈鈕扣電池小小一顆誤食恐導致食道穿孔、出血或感染。圖／阮綜合醫院提供

電池 食道 元宵節

延伸閱讀

好事轉進來 汐止區公所備「旋轉木馬」提燈大方送

元宵節將至 屏東潮州辦「提燈遊庄」感受傳統燈節氛圍

馬上快樂！花蓮市公所元宵送千盞馬年提燈

「超人力霸王」現身校門口 高雄新上國小學童開學日大驚喜

相關新聞

網購堆積如山泡泡紙能回收？不想被罰6000元 環保局教正確處理法

有一名女網友在論壇Dcard上以「泡泡紙如何處理」為題發文，分享她因頻繁網購而堆積大量泡泡紙的困擾。該網友提到，雖然朋友建議直接丟棄，但她認為這樣的做法不夠環保，因此希望能尋求更妥善的處理方式。她在文中寫道：「我知道從源頭減少消費是最好的環保方式，但有時候真的不方便現場購買。請問有人知道泡泡紙可以給誰回收再利用嗎？」

車子拋錨拖吊一次10萬！消基會批業者濫用留置權道路救援淪「危機財」

年假期間，一名女車主前往新北市烏來遊玩，途中車子疑似拋錨，遂聯繫拖車業者，將車子拖送到山下，前往新店區中興路一段某車行修...

談無菸城市遭圍剿 吳欣岱再上火線澄清非吸菸者…是提政策解方

台北燈節今年首度試辦「無菸城市」，港湖議員擬參選人吳欣岱在臉書提建議「至少走三分鐘就必須有吸菸區，嚴格禁菸規定才可能被遵...

2026 WBC將登場 台鐵推「全壘打便當」應援台灣選手

2026世界棒球經典賽將於3月初登場，為展現應援力，台鐵公司特別推出「全壘打便當」，嚴選具棒球意象的「應援食材」進行設計...

不整理下場慘…母女抽中嵐演唱會門票…「匯款單貼冰箱」竟被優惠卷蓋住

她和女兒都是日本天團嵐（ARASHI）的超級粉絲。她們在嵐於二○一九年一月底宣布終止活動前，抽中了兩張十分珍貴的演唱會門票。然而，她們抽到的場次是在北海道，由於需要花費不少交通費，所以她們決定暫時保留名額。若之後抽到比較鄰近的場次，就把北海道的場次取消；但如果沒有抽中鄰近場次，她們就必須馬上匯出北海道的門票費用。於是，這位做媽媽的學員刻意把匯款單貼在冰箱上，以免自己忘記匯款。

超人力霸王提燈搶手 醫急呼籲鈕扣電池易卡食道灼傷：慎防幼童誤吞

元宵節將近，不少家長忙著陪孩子動手製作提燈，增添過節氣氛，阮綜合醫院小兒急診科醫師蕭宇超提醒，今年高雄流行的「超人力霸王...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。