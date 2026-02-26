228連假變天 天氣風險：各地轉雨降溫

明起三天是228連假，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，明天（周五）鋒面通過東北季風增強，各地轉雨，呼籲外出記得攜帶雨具。

林孝儒指出，今天東北季風減弱，各地清晨仍略有涼意，低溫17-20度；白天起氣溫回升。預測北部至東部雲量偏多、天色較陰，大致無顯著降雨，高溫約24-26度，低溫約17-20度。中南部為晴時多雲天氣，高溫約27-30度，低溫約19-23度，回溫明顯，但早晚仍略有涼意。

明天起天氣將有一波轉變。林孝儒說，隨鋒面接近並通過，後續新一波東北季風增強，預測北部至東部轉陰有短暫陣雨或有局部雷雨，氣溫下滑轉涼，高溫約19-22度，低溫約17-18度，整體呈現陰雨偏涼的天氣型態；中南部降溫幅度較小，但受華南雲雨區通過影響，雲量增多、偏多雲到陰，山區及局部平地也有短暫陣雨機會，白天體感轉涼，日夜溫差則相對縮小。預估本波東北季風影響至周六，各地天氣較不穩定。

林孝儒指出，周日至下周一清晨前，東北季風短暫減弱，各地氣溫再度回升偏暖，預測高溫普遍都可以回到25度以上，低溫約20左右。不過，期間水氣都還是略偏多，僅中南部有些放晴機會，北部至東部雨勢雖較周六減緩，但仍有零星短暫降雨。

林孝儒說，下周一白天起至下周二，可能再有鋒面通過並伴隨東北季風增強，北部至東部再轉陰有短暫陣雨，中部山區亦有降雨機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。