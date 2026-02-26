快訊

經典賽／台美混血好手龍恩確定退賽 台日交流賽後遞補人選

小孩折菜單要賠480元 宜蘭餐廳致歉稱「印20份9600」：願意全額退還

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

聽新聞
0:00 / 0:00

228連假變天 天氣風險：各地轉雨降溫

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
天氣變化快速，幾波鋒面及東北季風接力，還有華南雲雨區東移，降雨機率高。本報資料照片
天氣變化快速，幾波鋒面及東北季風接力，還有華南雲雨區東移，降雨機率高。本報資料照片

明起三天是228連假，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，明天（周五）鋒面通過東北季風增強，各地轉雨，呼籲外出記得攜帶雨具。

林孝儒指出，今天東北季風減弱，各地清晨仍略有涼意，低溫17-20度；白天起氣溫回升。預測北部至東部雲量偏多、天色較陰，大致無顯著降雨，高溫約24-26度，低溫約17-20度。中南部為晴時多雲天氣，高溫約27-30度，低溫約19-23度，回溫明顯，但早晚仍略有涼意。

明天起天氣將有一波轉變。林孝儒說，隨鋒面接近並通過，後續新一波東北季風增強，預測北部至東部轉陰有短暫陣雨或有局部雷雨，氣溫下滑轉涼，高溫約19-22度，低溫約17-18度，整體呈現陰雨偏涼的天氣型態；中南部降溫幅度較小，但受華南雲雨區通過影響，雲量增多、偏多雲到陰，山區及局部平地也有短暫陣雨機會，白天體感轉涼，日夜溫差則相對縮小。預估本波東北季風影響至周六，各地天氣較不穩定。

林孝儒指出，周日至下周一清晨前，東北季風短暫減弱，各地氣溫再度回升偏暖，預測高溫普遍都可以回到25度以上，低溫約20左右。不過，期間水氣都還是略偏多，僅中南部有些放晴機會，北部至東部雨勢雖較周六減緩，但仍有零星短暫降雨。

林孝儒說，下周一白天起至下周二，可能再有鋒面通過並伴隨東北季風增強，北部至東部再轉陰有短暫陣雨，中部山區亦有降雨機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 低溫 連假

延伸閱讀

228連假來了！一圖看3天天氣 周六降雨機率高

七堵煙火嘉年華27日登場！228連假將湧現車潮 基警提對策

228連假中部以北防雷雨 周末起連2波鋒面通過「雨連下9天」

228連假全台有雨 27日留意雷雨及較大雨勢

相關新聞

網購堆積如山泡泡紙能回收？不想被罰6000元 環保局教正確處理法

有一名女網友在論壇Dcard上以「泡泡紙如何處理」為題發文，分享她因頻繁網購而堆積大量泡泡紙的困擾。該網友提到，雖然朋友建議直接丟棄，但她認為這樣的做法不夠環保，因此希望能尋求更妥善的處理方式。她在文中寫道：「我知道從源頭減少消費是最好的環保方式，但有時候真的不方便現場購買。請問有人知道泡泡紙可以給誰回收再利用嗎？」

車子拋錨拖吊一次10萬！消基會批業者濫用留置權道路救援淪「危機財」

年假期間，一名女車主前往新北市烏來遊玩，途中車子疑似拋錨，遂聯繫拖車業者，將車子拖送到山下，前往新店區中興路一段某車行修...

談無菸城市遭圍剿 吳欣岱再上火線澄清非吸菸者…是提政策解方

台北燈節今年首度試辦「無菸城市」，港湖議員擬參選人吳欣岱在臉書提建議「至少走三分鐘就必須有吸菸區，嚴格禁菸規定才可能被遵...

2026 WBC將登場 台鐵推「全壘打便當」應援台灣選手

2026世界棒球經典賽將於3月初登場，為展現應援力，台鐵公司特別推出「全壘打便當」，嚴選具棒球意象的「應援食材」進行設計...

不整理下場慘…母女抽中嵐演唱會門票…「匯款單貼冰箱」竟被優惠卷蓋住

她和女兒都是日本天團嵐（ARASHI）的超級粉絲。她們在嵐於二○一九年一月底宣布終止活動前，抽中了兩張十分珍貴的演唱會門票。然而，她們抽到的場次是在北海道，由於需要花費不少交通費，所以她們決定暫時保留名額。若之後抽到比較鄰近的場次，就把北海道的場次取消；但如果沒有抽中鄰近場次，她們就必須馬上匯出北海道的門票費用。於是，這位做媽媽的學員刻意把匯款單貼在冰箱上，以免自己忘記匯款。

超人力霸王提燈搶手 醫急呼籲鈕扣電池易卡食道灼傷：慎防幼童誤吞

元宵節將近，不少家長忙著陪孩子動手製作提燈，增添過節氣氛，阮綜合醫院小兒急診科醫師蕭宇超提醒，今年高雄流行的「超人力霸王...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。