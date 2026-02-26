快訊

網購堆積如山泡泡紙能回收？不想被罰6000元 環保局教正確處理法

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

曾有一名女網友在論壇Dcard上以「泡泡紙如何處理」為題發文，分享她因頻繁網購而堆積大量泡泡紙的困擾。該網友提到，雖然朋友建議直接丟棄，但她認為這樣的做法不夠環保，因此希望能尋求更妥善的處理方式。她在文中寫道：「我知道從源頭減少消費是最好的環保方式，但有時候真的不方便現場購買。請問有人知道泡泡紙可以給誰回收再利用嗎？」

該貼文迅速獲得關注，網友留言表示認同和提供建議。部分網友指出：「泡泡紙可以回收」、「送或便宜賣掉吧」。也有網友建議：「facebook社團有二手包材贈送社團，上去送給需要的人一下子就被拿光了」、「自己也當賣家就可以消化」。

針對此一問題，新北市環保局曾發文，表示塑膠氣泡紙的處理方式需視其材質而定。若塑膠氣泡紙上無明確回收標誌，則應視為一般垃圾，妥善裝入專用垃圾袋後交由垃圾車處理。環保局提醒民眾，若未依規定丟棄垃圾，可能面臨最高6000元罰鍰。

此外，台南市環保局也提出相關建議，指出許多網購包材雖然無法自然分解，但仍可透過適當分類進行回收或再利用。具體建議如下：

1.紙箱：可回收或作為收納工具及郵寄包裝使用。

2.保麗龍：不拆塊直接丟入塑膠類回收，但需分開交付。

3.破壞袋：可作為小型垃圾袋使用。

4.泡泡袋及緩衝袋：屬一般垃圾，但泡泡袋可用於包裝易碎物品；緩衝袋丟棄前需戳破。

5.出貨單：貼紙類丟一般垃圾，紙類則可回收。

6.可再使用的包材：建議送至指定回收站。

泡泡紙 環保局

