網購堆積如山泡泡紙能回收？不想被罰6000元 環保局教正確處理法
曾有一名女網友在論壇Dcard上以「泡泡紙如何處理」為題發文，分享她因頻繁網購而堆積大量泡泡紙的困擾。該網友提到，雖然朋友建議直接丟棄，但她認為這樣的做法不夠環保，因此希望能尋求更妥善的處理方式。她在文中寫道：「我知道從源頭減少消費是最好的環保方式，但有時候真的不方便現場購買。請問有人知道泡泡紙可以給誰回收再利用嗎？」
該貼文迅速獲得關注，網友留言表示認同和提供建議。部分網友指出：「泡泡紙可以回收」、「送或便宜賣掉吧」。也有網友建議：「facebook社團有二手包材贈送社團，上去送給需要的人一下子就被拿光了」、「自己也當賣家就可以消化」。
針對此一問題，新北市環保局曾發文，表示塑膠氣泡紙的處理方式需視其材質而定。若塑膠氣泡紙上無明確回收標誌，則應視為一般垃圾，妥善裝入專用垃圾袋後交由垃圾車處理。環保局提醒民眾，若未依規定丟棄垃圾，可能面臨最高6000元罰鍰。
此外，台南市環保局也提出相關建議，指出許多網購包材雖然無法自然分解，但仍可透過適當分類進行回收或再利用。具體建議如下：
1.紙箱：可回收或作為收納工具及郵寄包裝使用。
2.保麗龍：不拆塊直接丟入塑膠類回收，但需分開交付。
3.破壞袋：可作為小型垃圾袋使用。
4.泡泡袋及緩衝袋：屬一般垃圾，但泡泡袋可用於包裝易碎物品；緩衝袋丟棄前需戳破。
5.出貨單：貼紙類丟一般垃圾，紙類則可回收。
6.可再使用的包材：建議送至指定回收站。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。