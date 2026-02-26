談無菸城市遭圍剿 吳欣岱再上火線澄清非吸菸者…是提政策解方

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣基進港湖擬參選人吳欣岱。圖／引用自吳欣岱臉書
台灣基進港湖擬參選人吳欣岱。圖／引用自吳欣岱臉書

台北燈節今年首度試辦「無菸城市」，港湖議員擬參選人吳欣岱在臉書提建議「至少走三分鐘就必須有吸菸區，嚴格禁菸規定才可能被遵守。」遭藍營砲轟，還遭網友詛咒，吳欣岱再上火線回應，她是針對衛生局稱無法在主要人潮幹道增設吸菸區一事提解方。

吳欣岱說，近日因關注此議題引發誤會，她特別澄清自己並非吸菸者，而是希望透過專業的政策討論，讓更少人受到二手菸危害，讓台北成為一座名符其實的健康城市。

針對台北市衛生局回應無法在主要人潮幹道增設吸菸區一事，吳欣岱直言，政策不能只是喊口號，若缺乏實際配套導致二手菸、三手菸到處飄散，所謂無菸城市將淪為空談，市府應參考國際經驗，調整設置邏輯以解決實務問題。

吳指出，日前她的團隊於年貨大街實地場勘時發現，由於人潮洶湧且唯一的吸菸區距離大稻埕過遠，導致許多癮君子在抵達指定區域前便無法忍耐，直接選擇在店家門口吸菸。這種現象造成吸菸區內使用人數稀少，但周邊兩百公尺範圍內的菸蒂量與二手菸害反而加倍，在地店家也頻頻抱怨。她強調，這顯示現行規畫不符合人性，無法有效分流吸菸者與一般民眾，反而讓不吸菸的市民與遊客被迫承受更嚴重的健康風險。

吳欣岱以日本東京銀座為例提出具體解方。她觀察到銀座雖然是熱門觀光區，卻能有效管理吸菸問題，關鍵在於其吸菸區密度較高，且多設置於主要幹道旁的巷弄內。這樣的規劃讓吸菸者能快速找到合規空間，既解決生理需求，又不會讓煙味影響主幹道的行人。身為心臟血管外科醫師，她深知菸害對人體的嚴重性，因此主張政策目標應是務實地減少大眾接觸二手菸的機會，而非單純的禁止或消極應對。

吳欣岱呼籲台北市政府應採取更靈活的思維，參考日本巷弄分流的成功模式，在不影響主幹道人流的前提下適度增設吸菸點，才能真正落實人車分流與空氣清淨的目標。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

吳欣岱 衛生局 日本

