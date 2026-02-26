元宵節就要吃湯圓！營養師示警4類人小心食用 揭最佳搭檔水果

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏提醒，不同口味、大小的湯圓熱量差很多。示意圖／ingimage
元宵節湯圓，象徵著「花好月圓、闔家慶團圓」。營養師高敏敏提醒，每一顆不同口味、大小的湯圓熱量差很多，食用時除了要適量外，減肥者、腸胃易脹氣者、控血糖者與吞嚥困難者應要更加小心食用，建議吃完後搭配水果或運動來加速代謝。

營養師高敏敏在臉書發文，表示元宵節快到了，許多民眾會選擇吃湯圓來度過節日，包著濃郁內餡的湯圓雖然吃起來很療癒，但不同口味、大小的湯圓熱量相差非常大，一不小心可能熱量就會超標。

高敏敏舉例，以每顆20g當標準，甜內餡的桂冠芝麻湯圓有77.8kcal、紫糯芝麻湯圓有76.4kcal；鹹內餡的桂冠客家鹹湯圓有60.9kcal、鮮肉湯圓有60.4kcal；小湯圓（4g）系列的桂冠芝麻口味有12.9kcal、花生口味則是12.4kcal。

高敏敏示警，有4類人吃湯圓要特別小心：

一、正在減肥者

一顆接一顆吃湯圓，容易造成熱量超標與脂肪囤積，建議淺嚐就好，不要吃太多。

二、腸胃容易脹氣者

湯圓是由糯米製成、支鏈澱粉多，吃了容易脹氣，食用時應要細嚼慢嚥。

三、控血糖者

吃湯圓的皮與內餡容易導致血糖飆升，正在控制血糖的人要注意吃的分量。

四、咀嚼及吞嚥困難者

小孩、老人在吃湯圓時要特別小心、防止噎到。

高敏敏建議，吃湯圓後，可以搭配含酵素酶的水果食用，例如奇異果、鳳梨、木瓜與香蕉，幫助調理消化並代謝食物，更可以適量運動來加速熱量代謝。此外，不要一個人吃一整盒湯圓，可以透過與親友分食的方式減少吃進去的數量。

買湯圓要買完整包裝還是散裝的呢？台北市衛生局建議，消費者如果沒有要馬上吃，可以買完整包裝，上頭會有詳盡的冷藏保存等期限，若是買散裝，就一定要盡快煮完、吃完，以免重複加熱導致食物中毒。

