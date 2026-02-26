元宵節就要吃湯圓！營養師示警4類人小心食用 揭最佳搭檔水果
元宵節吃湯圓，象徵著「花好月圓、闔家慶團圓」。營養師高敏敏提醒，每一顆不同口味、大小的湯圓熱量差很多，食用時除了要適量外，減肥者、腸胃易脹氣者、控血糖者與吞嚥困難者應要更加小心食用，建議吃完後搭配水果或運動來加速代謝。
營養師高敏敏在臉書發文，表示元宵節快到了，許多民眾會選擇吃湯圓來度過節日，包著濃郁內餡的湯圓雖然吃起來很療癒，但不同口味、大小的湯圓熱量相差非常大，一不小心可能熱量就會超標。
高敏敏舉例，以每顆20g當標準，甜內餡的桂冠芝麻湯圓有77.8kcal、紫糯芝麻湯圓有76.4kcal；鹹內餡的桂冠客家鹹湯圓有60.9kcal、鮮肉湯圓有60.4kcal；小湯圓（4g）系列的桂冠芝麻口味有12.9kcal、花生口味則是12.4kcal。
高敏敏示警，有4類人吃湯圓要特別小心：
一、正在減肥者
一顆接一顆吃湯圓，容易造成熱量超標與脂肪囤積，建議淺嚐就好，不要吃太多。
二、腸胃容易脹氣者
湯圓是由糯米製成、支鏈澱粉多，吃了容易脹氣，食用時應要細嚼慢嚥。
三、控血糖者
吃湯圓的皮與內餡容易導致血糖飆升，正在控制血糖的人要注意吃的分量。
四、咀嚼及吞嚥困難者
小孩、老人在吃湯圓時要特別小心、防止噎到。
高敏敏建議，吃湯圓後，可以搭配含酵素酶的水果食用，例如奇異果、鳳梨、木瓜與香蕉，幫助調理消化並代謝食物，更可以適量運動來加速熱量代謝。此外，不要一個人吃一整盒湯圓，可以透過與親友分食的方式減少吃進去的數量。
買湯圓要買完整包裝還是散裝的呢？台北市衛生局建議，消費者如果沒有要馬上吃，可以買完整包裝，上頭會有詳盡的冷藏保存等期限，若是買散裝，就一定要盡快煮完、吃完，以免重複加熱導致食物中毒。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。