228連假來了！一圖看3天天氣 周六降雨機率高
明起就是3天228連假，不少人打算出門旅遊，3天天氣如何？
氣象粉專「林老師氣象站」指出，連假第一天周五，受鋒面通過及東北季風再增強影響，台灣北部及宜蘭地區白天高溫下降，天氣轉涼，其它地區早晚亦涼，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨。
周六（28日)受華南雲雨區東移及東北季風影響，各地降雨機率高，台南以北、東半部地區及南部山區都有短暫陣雨。連假最後一天周日（3月1日），華南雲雨區持續東移影響，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨；南部平地則為多雲天氣。
「林老師氣象站」指出，周五及周六高溫預測，北部22至25度，東半部22至27度，中南部26至30度，澎湖24至26度，金門19至23度，馬祖14至17度；就各地高溫趨勢來看，周六明顯較周五下降個1至2度。
3月1日高溫則明顯回升，西半部及宜蘭28至32度，花東25至27度，澎湖25至26度，金門21至25度，馬祖也會來到16至18度。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
