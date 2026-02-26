快訊

明228連假鋒面南下 中部以北雨下3天、周六雨區往南擴大

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明起鋒面南下，中部以北轉雨，天氣轉涼，周六降雨區往南擴大。聯合報系資料照片
又要下雨了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日短暫空檔，各地轉多雲時晴、東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫回升，北舒適、中南微熱，早晚涼；今晚起另一鋒面前的中高雲移入、雲量增多。

今各地區氣溫如下：北部16至27度、中部16至30度、南部17至32度及東部17至28度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日鋒面南下，中部以北轉有局部雨、天氣轉涼，周六鋒面降雨區略往南擴大、仍偏涼。下周(1)日降雨區逐漸北移，中部以北仍有局部降雨，下周日下午至下周一(2日)上半天、為短暫空檔、天氣回暖。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周一下午起另一鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫降；下周二(3日)降雨範圍擴大、各地皆有降雨機率，再轉涼。下周三、四(4、5日)鋒面南移在巴士海峽，北台偏涼；下周三各地仍有局部短暫雨的機率，雨勢減緩，下周四各地轉多雲時晴、東半部偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周五至周六(6、7日)又有一波鋒面接近並通過，各地再轉有雨、伴隨較強的對流。不過，各國模式模擬差異很大，需再觀察其最新的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

相關新聞

經濟難民 全台16萬人無力繳健保費

股市屢創新高，但是，健保署統計，仍有十六萬多人因經濟困難，而無力繳納健保費，最高欠費四萬元，如以投保公所的無職業人口每月...

交部出手 天價拖吊最快年底有法管

春節期間接連傳出「天價拖吊」案例，引發關注。桃市府掌握四起相關個案，市長張善政昨說，已指示法務局成立專案律師團，協助受害...

健康主題館／長者肌少症 擰不乾毛巾是警訊

長輩在春節期間繁忙準備料理、接待親友，年假後又回歸日常清靜生活，董氏基金會提醒，子女回歸工作崗位之餘，應多留意長者身心狀...

228連假來了！一圖看3天天氣 周六降雨機率高

明起就是3天228連假，不少人打算出門旅遊，3天天氣如何？

明228連假鋒面南下 中部以北雨下3天、周六雨區往南擴大

又要下雨了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.m...

台灣東南部海域6時53分規模4.1地震 最大震度2級

2月26日清晨臺灣東南部海域發生芮氏規模4.1地震，震源深約30.5公里，最大震度2級，最大震度地區為臺東縣卑南鄉。地震搖晃輕微，未有災情報告。

