台灣東南部海域6時53分規模4.1地震 最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
今早06時53分臺灣東南部海域發生規模4.1有感地震。圖／中央氣象署
今早06時53分臺灣東南部海域發生規模4.1有感地震。圖／中央氣象署

今早6時53分21秒，臺灣東南部海域發生了一起芮氏規模4.1的有感地震。震源位於東海岸外約11.8公里，震源深度約30.5公里，屬於淺層地震範圍。這次地震主要影響臺東縣，尤其是卑南鄉附近，感受到明顯搖晃。

最大震度2級地區:臺東縣

在臺東縣卑南鄉最大震度達到2級，屬於輕震等級，多數民眾能感受到搖晃，懸掛物及電燈可能輕微擺動，靜止中的車輛也會有輕微晃動感。這種程度的震動通常不會造成財產損失。

最大震度1級地區:花蓮縣、高雄市、臺南市

此外，花蓮縣、高雄市與臺南市部分區域感受到1級微弱震動，僅在靜止狀態下較為敏感的人士才能察覺。

由於整體震度均小於3級，此次地震對日常生活影響有限。地震發生時，建議民眾保持冷靜，依照防震守則採取「趴下、掩護、穩住」的防護措施，並遠離可能掉落物區域。地震過後，應檢查周遭環境的安全狀況，如瓦斯管線是否完好，並收聽官方警報及資訊更新。持續關注官方發布的餘震狀況，以維持安全。

（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震

台灣東南部海域6時53分規模4.1地震 最大震度2級

2月26日清晨臺灣東南部海域發生芮氏規模4.1地震，震源深約30.5公里，最大震度2級，最大震度地區為臺東縣卑南鄉。地震搖晃輕微，未有災情報告。

