雲林麥寮凌晨2時53分規模3.4地震 最大震度2級

2026年2月26日凌晨2時53分50秒，雲林縣麥寮鄉發生規模3.4地震，震源深度17.1公里，屬於極淺層地震。震央位於雲林縣政府西北西方約27.2公里，地震搖晃清晰可感，為近期區域內較弱的有感地震。

最大震度2級地區:彰化縣、雲林縣

此次地震最大震度為2級，主要集中於彰化縣大城鄉及雲林縣西螺鎮。2級震度表示多數人在室內清醒狀態下可感受到搖晃，懸掛物輕微擺動，靜止中的車輛亦會輕微晃動。此級震度多半不會造成公共設施或建築物明顯損壞，居民無須特別疏散，但應注意後續可能發生餘震。

嘉義縣及嘉義市部分地區感受到1級微弱搖晃，僅於靜止狀態下微微察覺地面振動，對日常生活影響甚微。

本次地震規模為3.4，屬於能量釋放較小的地震事件，震度未達3級，表示搖晃程度較輕微，民眾通常不會感到恐慌。根據防震守則，民眾應保持冷靜，檢視居家環境安全，並留意官方發布的地震資訊和後續餘震警報。遭遇震動時，室內應避免靠近窗戶，採取趴下、掩護、穩住的保護動作，以確保安全。

