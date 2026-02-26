快訊

2026全球最佳醫院 台灣上榜醫院35家名單一次看 台大北榮分數曝光

雲林麥寮凌晨2時53分規模3.4地震 最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
中央氣象署發布地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布地震報告。圖／中央氣象署提供

2026年2月26日凌晨2時53分50秒，雲林縣麥寮鄉發生規模3.4地震，震源深度17.1公里，屬於極淺層地震。震央位於雲林縣政府西北西方約27.2公里，地震搖晃清晰可感，為近期區域內較弱的有感地震。

最大震度2級地區:彰化縣、雲林縣

此次地震最大震度為2級，主要集中於彰化縣大城鄉及雲林縣西螺鎮。2級震度表示多數人在室內清醒狀態下可感受到搖晃，懸掛物輕微擺動，靜止中的車輛亦會輕微晃動。此級震度多半不會造成公共設施或建築物明顯損壞，居民無須特別疏散，但應注意後續可能發生餘震。

最大震度1級地區:嘉義縣、嘉義市

嘉義縣及嘉義市部分地區感受到1級微弱搖晃，僅於靜止狀態下微微察覺地面振動，對日常生活影響甚微。

本次地震規模為3.4，屬於能量釋放較小的地震事件，震度未達3級，表示搖晃程度較輕微，民眾通常不會感到恐慌。根據防震守則，民眾應保持冷靜，檢視居家環境安全，並留意官方發布的地震資訊和後續餘震警報。遭遇震動時，室內應避免靠近窗戶，採取趴下、掩護、穩住的保護動作，以確保安全。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 嘉義 雲林

延伸閱讀

台南南化區規模3.9地震 最大震度2級有感

紐時：中國藉散布假訊息力阻民眾赴日 長遠難收效

全台訂房王在雲林！春節湧345萬人次 228連假瘋雲林訂房再奪冠

經典賽／雲林公布戶外轉播場次 「藝享雲林」強棒出擊

相關新聞

經濟難民 全台16萬人無力繳健保費

股市屢創新高，但是，健保署統計，仍有十六萬多人因經濟困難，而無力繳納健保費，最高欠費四萬元，如以投保公所的無職業人口每月...

交部出手 天價拖吊最快年底有法管

春節期間接連傳出「天價拖吊」案例，引發關注。桃市府掌握四起相關個案，市長張善政昨說，已指示法務局成立專案律師團，協助受害...

健康主題館／長者肌少症 擰不乾毛巾是警訊

長輩在春節期間繁忙準備料理、接待親友，年假後又回歸日常清靜生活，董氏基金會提醒，子女回歸工作崗位之餘，應多留意長者身心狀...

雲林麥寮凌晨2時53分規模3.4地震 最大震度2級

02/26凌晨雲林麥寮鄉發生芮氏規模3.4地震，最大震度2級，震源深度17.1公里，無災損報告。

全台首班越籍長照生 投入長照機構實習

台灣老人福利機構協會推估，台灣二○二八年長照體系人力缺口將達六點七萬人，因應人力荒，輔英科大二○二四年設立全台第一個長照...

2026全球最佳醫院 台灣上榜醫院35家名單一次看 台大北榮分數曝光

「World's Best Hospitals 2026」排名公布，這是美國「新聞周刊（Newsweek）與全球數據公司...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。