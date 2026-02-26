交部出手 天價拖吊 最快年底有法管
春節期間接連傳出「天價拖吊」案例，引發關注。桃市府掌握四起相關個案，市長張善政昨說，已指示法務局成立專案律師團，協助受害市民提起訴訟。交通部則說，將邀集各縣市討論市區道路拖吊車定型化契約「應記載或不得記載事項」，最快今年上半年預告草案、拚年底上路。
交通部主秘沈慧虹表示，「應記載或不得記載事項」內容包括契約重要權益義務事項、違反契約法律效果等。未來若違反規範，將以消保法規定要求限期改善，屆期不改正者可處三至五十萬元罰鍰，並得按次處罰。
至於是否統一訂定費率？沈慧虹表示，因各地道路條件、城鄉差距、業者數量與服務範圍不同，地方政府可自行決定是否加訂基本費率範圍或更細緻的契約規範。
張善政說，不肖拖吊業者長期製造消費陷阱詐騙民眾，並利用法律漏洞逃脫訴訟，食髓知味、變本加厲，政府必須站出來作為市民的後盾，呼籲曾遭類似模式坑殺的「隱形受害者」主動與市府聯繫，以便彙整事證。
桃園市副市長蘇俊賓說，市府將研議修訂自治條例，將拖吊、搬家、裝修、開鎖及寵物醫療等容易利用資訊不對等、趁民眾急迫時惡意超收費用的行業，全面納入規範。擬定合理收費標準，並強制要求業者必須事前報價，同時訂定裁罰標準與作業指引，從源頭打擊這類「消費蟑螂」。
台中市府法制局指出，涉案的騰至國際企業社登記地在台中，前天起即聯繫不上業者，昨到登記地址查訪，現場鐵門深鎖，將持續聯繫，釐清騰至國際企業社是否為契約當事人，並調查契約內容等細節。
