勞保入不敷出 收支逆差擴大至707億元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
近年請領老年給付人數持續攀升，去年勞保收支逆差達七○七點二六億元，創下新高。記者潘俊宏／攝影
勞工保險財務持續惡化。勞動部勞保局昨公布最新數據，去年勞保普通事故保費收入與給付逆差擴大至七○七點二六億元，這已經是勞保自二○一七起，連續第九年逆差，逆差不但持續擴大，去年更創新高。勞團提醒，人口結構使然，逆差將更嚴峻，政府不該見死不救，呼籲啟動社會對話。

受人口結構影響，近年請領老年給付人數持續攀升，勞保財務失衡。勞保自二○一七年起首度收支逆差，該年短絀二七五點三八億，其後每年短差持續擴大，前年逆差更擴大至六六五億元，去年則達七○七點二六億，創歷年新高。

勞動部勞動保險司司長陳美女解釋，隨著愈來愈多人請領年金，財務逆差擴大已是勞保精算報告預期，未超過推估範圍。政府去年撥補一三○○億，勞保基金投資也賺入一五九八億元，勞保基金水位已達一兆三○三五億元，整體基金規模仍是緩步上升。

陳美女強調，政府將持續以撥補方式增加基金水位，這幾年投資收益也不錯，希望能讓基金流量穩定。對於是否啟動勞保年改？陳美女說，勞動部會持續聽取各界意見。

但全國產業總工會理事長戴國榮示警，繳保費的人愈來越少、領給付的人愈來愈多，若沒有額外財源挹注，勞保收支逆差就是常態，且只會更嚴峻。

「放著，並不是解決問題的態度。」戴國榮強調，全產總主張像適度調整保險費率、課徵富人稅等財源挹注勞保，勞動部已搜集意見多年，但缺少溝通對話平台，呼籲至少啟動勞資政社會對話，找出大家都能接受的方案，而不是坐等勞保基金用罄再來檢討。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋說，受惠於近年股市大好、政府撥補，勞保財務看似沒那麼嚴重，但仰賴股市投資、政府撥補非長遠之計，去年勞保條例修法僅是「安心條款」，政府應正視勞保制度造成的財務危機。他說，不管是調整費率、所得替代率、平均月投保薪資採計期間等，都需通盤考量，也應整合勞工退休金制度，建議在立法院成立「特種委員會」，專責處理年金改革

