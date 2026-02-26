聽新聞
0:00 / 0:00

經濟難民 全台16萬人無力繳健保費

聯合報／ 記者沈能元李樹人／台北報導
健保署統計發現，愈來愈多人申請分期繳納健保費。圖／聯合報系資料照片
健保署統計發現，愈來愈多人申請分期繳納健保費。圖／聯合報系資料照片

股市屢創新高，但是，健保署統計，仍有十六萬多人因經濟困難，而無力繳納健保費，最高欠費四萬元，如以投保公所的無職業人口每月自付八二六元計算，連續四年未繳健保費。

此外，根據統計，近三年透過網路進行分期繳納的欠費民眾人數逐年上升，一一二年為一萬五千人，去年則來到一萬七千多人。

根據衛福部健保署統計，近五年健保費收繳率超過百分之九十九，然而部分保險對象因經濟困難，積欠保費，目前約十六萬多人積欠保費，其中一半（八萬人）選擇分期繳納，去年申請分期繳納的健保費欠費總金額達二億二千多萬元。至於另一半欠費者，則可能無力還清，需面臨催繳、行政執行署強制執行等處置。

進一步分析申請分期付款狀況，人數似乎有愈來愈多趨勢。以手機App辦理分期付款為例，經採用健保署網站或「全民健保行動快易通、健康存摺」App點選健保櫃檯，查詢欠費資訊、辦理簡易分期與完成繳費人次，從一一二年一萬五千多人次，一一三年一萬六千多人次，去年則來到一點七萬人次。

健保署承保組科長馮嘉柔表示，十六萬多名積欠健保費民眾，多屬投保於公所的無職業人口，目前欠費金額最高個案約積欠四萬多元，依每月繳八二六元計算，累計約四年多。如果欠費者無力還清，除了送至行政執行署強制執行，如為經濟弱勢，將轉介各分區愛心專戶補助，或轉介公益團隊協助。

部分民眾熱心捐款至健保愛心專戶，馮嘉柔指出，透過公私協力與社政機關、社福團體等合作，運用各界愛心捐款，持續協助弱勢民眾繳納欠費，去年約五千多人受惠，補助欠費四七○○萬餘元。

民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，我國健保採「就源扣繳」制度，直接從薪資裡扣除，繳納率超過百分之九十九，不足為奇。十六萬多名欠費者應該都是第六類保戶，屬經濟弱勢族群。

滕西華指出，近年來，結構性失業人口變多，中高齡失業人數隨之增加，預估未來欠費人口也會愈來愈多，儘管欠費者並未被鎖卡，仍然可就醫，但也可能無力繳交掛號費、部分負擔，更遑論昂貴的自費藥物、醫材。

滕西華表示，政府如無法積極改善貧窮線，補救社安網漏洞，「貧病交迫」悲慘家庭勢必變多。

健保署 滕西華 健保

延伸閱讀

一時困難繳不出健保費…線上申辦分期繳納 3年約逾5萬人次使用

影／苗栗7月起1年半80歲以上老人免繳健保費 靠這2名公務員爭稅3.8億搞定

涉詐健保無罪定讞 嘉市眼科醫師慶幸司法還公道

春節年假9天…全台13處UCC開診7天收治5629人次 健保署：228持續開診

相關新聞

健康主題館／長者肌少症 擰不乾毛巾是警訊

長輩在春節期間繁忙準備料理、接待親友，年假後又回歸日常清靜生活，董氏基金會提醒，子女回歸工作崗位之餘，應多留意長者身心狀...

經濟難民 全台16萬人無力繳健保費

股市屢創新高，但是，健保署統計，仍有十六萬多人因經濟困難，而無力繳納健保費，最高欠費四萬元，如以投保公所的無職業人口每月...

勞保入不敷出 收支逆差擴大至707億元

勞工保險財務持續惡化。勞動部勞保局昨公布最新數據，去年勞保普通事故保費收入與給付逆差擴大至七○七點二六億元，這已經是勞保...

勞保年金 去年平均月領19312元

去年勞工保險老年年金統計出爐。截至去年十二月底，總共二○一點五萬名退休勞工正在請領勞保老年年金，平均請領年齡六十一點五一...

交部出手 天價拖吊 最快年底有法管

春節期間接連傳出「天價拖吊」案例，引發關注。桃市府掌握四起相關個案，市長張善政昨說，已指示法務局成立專案律師團，協助受害...

全台首班越籍長照生 投入長照機構實習

台灣老人福利機構協會推估，台灣二○二八年長照體系人力缺口將達六點七萬人，因應人力荒，輔英科大二○二四年設立全台第一個長照...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。