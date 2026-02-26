經濟難民 全台16萬人無力繳健保費
股市屢創新高，但是，健保署統計，仍有十六萬多人因經濟困難，而無力繳納健保費，最高欠費四萬元，如以投保公所的無職業人口每月自付八二六元計算，連續四年未繳健保費。
此外，根據統計，近三年透過網路進行分期繳納的欠費民眾人數逐年上升，一一二年為一萬五千人，去年則來到一萬七千多人。
根據衛福部健保署統計，近五年健保費收繳率超過百分之九十九，然而部分保險對象因經濟困難，積欠保費，目前約十六萬多人積欠保費，其中一半（八萬人）選擇分期繳納，去年申請分期繳納的健保費欠費總金額達二億二千多萬元。至於另一半欠費者，則可能無力還清，需面臨催繳、行政執行署強制執行等處置。
進一步分析申請分期付款狀況，人數似乎有愈來愈多趨勢。以手機App辦理分期付款為例，經採用健保署網站或「全民健保行動快易通、健康存摺」App點選健保櫃檯，查詢欠費資訊、辦理簡易分期與完成繳費人次，從一一二年一萬五千多人次，一一三年一萬六千多人次，去年則來到一點七萬人次。
健保署承保組科長馮嘉柔表示，十六萬多名積欠健保費民眾，多屬投保於公所的無職業人口，目前欠費金額最高個案約積欠四萬多元，依每月繳八二六元計算，累計約四年多。如果欠費者無力還清，除了送至行政執行署強制執行，如為經濟弱勢，將轉介各分區愛心專戶補助，或轉介公益團隊協助。
部分民眾熱心捐款至健保愛心專戶，馮嘉柔指出，透過公私協力與社政機關、社福團體等合作，運用各界愛心捐款，持續協助弱勢民眾繳納欠費，去年約五千多人受惠，補助欠費四七○○萬餘元。
民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，我國健保採「就源扣繳」制度，直接從薪資裡扣除，繳納率超過百分之九十九，不足為奇。十六萬多名欠費者應該都是第六類保戶，屬經濟弱勢族群。
滕西華指出，近年來，結構性失業人口變多，中高齡失業人數隨之增加，預估未來欠費人口也會愈來愈多，儘管欠費者並未被鎖卡，仍然可就醫，但也可能無力繳交掛號費、部分負擔，更遑論昂貴的自費藥物、醫材。
滕西華表示，政府如無法積極改善貧窮線，補救社安網漏洞，「貧病交迫」悲慘家庭勢必變多。
