2026全球最佳醫院 台灣上榜醫院35家名單一次看 台大北榮分數曝光

「World's Best Hospitals 2026」排名公布，這是美國「新聞周刊（Newsweek）與全球數據公司「Statista」連續第8年合作，除了公布全球前250強醫院，也發表各國當地醫院排名。今年國內前五名醫院分別是台北榮總、台大醫院，還有台中榮總、林口和高雄長庚醫院， 新光醫院、振興醫院今年首度進入前卅五名評比。

「World's Best Hospitals 2026」同時針對個別國家與地區的受評醫院公布排行榜，國內35家接受評比的醫院中，台北榮總名列第一，得分92.99％；其次是台大醫院，得分92.53％，第三至五名分別是台中榮民總醫院91.82%、林口長庚醫院91.20％、高雄長庚醫院87.61％。

台灣2023年第一次有醫院上榜，台大醫院以全球排名第249名，名列前250強。2024年和2025年則是台北榮總成為全台唯一上榜醫院，前一年是218名，去年208名。今年則是台北榮總及台大醫院同時進入前250強，北榮自去年的208名，今年上升至174名，這次進步34名，台大醫院於全球排名第249名。

今年評選涵蓋32個國家，共有超過2500家醫院參與評比，每家醫院皆根據四大資料來源進行評分，包括醫療專家推薦，涵蓋醫師、醫院管理者及其他醫療專業人員、醫院品質指標、既有病患經驗數據，以及Statista 的「病患回報結果指標實施調查」，此指標是指由患者填寫的標準化、經驗證問卷，用以評估其功能狀況與生活品質的主觀感受。

國內35家醫院名單如下：

1.台北榮民總醫院

2.台大醫院

3.台中榮民總醫院

4.林口長庚醫院

5.高雄長庚醫院

6.中國醫大附設醫院

7.國立成功大學醫院

8.高雄醫學大學中和紀念醫院

9.國泰綜合醫院

10.花蓮慈濟醫院

11.馬偕紀念醫院

12. 桃園長庚醫院

13.高雄榮民總醫院

14.台大雲林分院

15.台北慈濟醫院

16.台北醫學大學附屬醫院

17.台北長庚醫院

18.奇美醫院

19.中國醫大北港醫院

20.長庚雲林分院

21.亞東紀念醫院

22.新竹國泰醫院

23.台北醫學大學雙和醫院附屬醫院

24.彰濱秀傳醫院

25.嘉義長庚醫院

26.汐止國泰綜合醫院

27.中山醫學大學附屬醫院

28.彰化基督教醫院

29.新竹馬偕醫院

30.台中慈濟醫院

31.台北市立萬芳醫院

32.衛生福利部桃園醫院

33.中國醫大新竹分院

34.新光吳火獅紀念醫院

35.振興醫療財團法人振興醫院