3月徵文主題 年後減重祕訣

【重磅快評】以拖吊蟑螂橫行為鑑 台灣該積極「打蟑」了

聯合報／ 本報訊

追劇、滑手機、吃零食、享用大餐…，春節九天年假，許多人明顯發福，腰圍變粗，想控制體重，明知「少吃多動」是唯一正道，卻難以執行。您是否有過類似困擾，出國或是年假後變得福泰，歡迎分享您的健康減重祕訣。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，3月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

減肥過頭恐狂掉髮！「求生模式」關閉非必要功能 醫示警女性更危險

過年體重增加想打針瘦身 台中慈濟醫院藥師呼籲：要謹慎

紅寶石般的「超級食物」抗氧化力勝綠茶！這款水果護腦強心又顧腸胃

為戲減重9公斤 陳曉演「大生意人」被誇是劇組勞模

相關新聞

【重磅快評】以拖吊蟑螂橫行為鑑 台灣該積極「打蟑」了！

雙北、桃園接連發生天價拖吊爭議，雖然台北市長蔣萬安、桃園市長張善政已下令跨局處研擬自治條例以遏止惡質業者，交通部也終於發...

吳欣岱提走3分鐘就有吸菸區 北市：不就跟沒禁沒兩樣？

台北燈節今年首度試辦「無菸城市」，港湖議員擬參選人吳欣岱建議，實際做法是至少走三分鐘，就必須能抵達一個合法、明確的吸菸區...

228連假中部以北防雷雨 周末起連2波鋒面通過「雨連下9天」

明天東北季風減弱、溫度回升，中央氣象署預報員蔡伊其表示，周五及下周一接連將有2波鋒面通過，屆時東北季風再增強，加上周六華...

前主播吳中純淋巴癌不到一個月離世 醫：極高度侵襲性淋巴瘤生長速度快

前中天主播吳中純因罹患淋巴癌病逝，享年56歲，她和前中視體育主播梅聖旻育有一女梅嬿翎，梅嬿翎在IG限動透露媽媽住院還不到...

今年健保「砍藥價」達36.15億 健保署：調整項目及金額為13年來最少

衛福部健保署公布今年藥品價格調整結果，新藥價於4月1日上路，藥價調整項目及調幅為13年來最少、史上新低。

屢被陸委會封殺 上海降階參訪

大陸上海市府循往例，今年也在台北燈會友好燈區設上海燈區，但上海訪團今年來台層級卻降低，主團由上海台辦聯絡處長徐皓率團、文...

