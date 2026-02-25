聽新聞
0:00 / 0:00
3月徵文主題 年後減重祕訣
追劇、滑手機、吃零食、享用大餐…，春節九天年假，許多人明顯發福，腰圍變粗，想控制體重，明知「少吃多動」是唯一正道，卻難以執行。您是否有過類似困擾，出國或是年假後變得福泰，歡迎分享您的健康減重祕訣。
作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，3月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。
●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。