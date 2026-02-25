聽新聞
健康你我他／過年再精簡 年糕不可少
結婚36年，目睹夫家人口凋敝，公婆兄嫂相繼離世，連小一輩的大姪兒也病故，年輕一代出外謀生，原本兩位數的大家庭，如今屈指可數。
春節前後蜜棗盛產，宅配需求多，採摘、分級、包裝，耗費許多人力。為了體恤我年節前內外交迫，先生贊助外購年菜，除了慰勞犧牲休假、投身農事的家人，順道邀請父母早亡的姪兒們攜姪孫同來圍爐。
憶及過往，每逢年節，婆婆和大嫂總會動手做一些好吃的應景餐點，家中食指浩繁，菜包、鹹粿定要蒸上一大籠才夠吃。而年前的重頭戲，大抵就是守在蒸籠旁，等到冒著熱氣的糕點一一出籠，將年節氣氛推上高潮，揮汗如雨的辛勞，才能悉數拋諸腦後。
時代進步，年節熱鬧氛圍，卻一年不如一年。但即使日子過得再精簡，象徵步步高升的年糕也絕對不能少。我總會買上半斗在來米，拌入炒得酥香的紅蔥頭、櫻花蝦、蝦皮、香菇等，蒸一籠鹹年糕，分贈親友。
平日以水磨在來米粉蒸蘿蔔糕，較為便利。將爆香之香菇、蝦米和蘿蔔絲等加水煮沸，調味後與粉漿拌合糊化，放入電鍋蒸熟，只花一、兩小時製作，滋味也不輸傳統米食，墊肚子、解嘴饞，兼回味難忘的除夕團圓時光。
