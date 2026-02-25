她腹部脹氣 原來橫結腸有鞭蟲

年前，一位從澳洲返國一周的妙齡女性接受年度健康檢查，其中包括無痛腸胃鏡檢查。她自訴僅偶爾覺得腹部稍微脹氣，排便習慣穩定，也沒有貧血或體重減輕的狀況。未料，大腸鏡檢查竟發現，她的橫結腸有一條活蟲在蠕動，經鑑定為「鞭蟲」，立刻予以投藥治療即可治癒。

在進行大腸鏡觀察各段結腸時，發現原本平滑粉嫩的黏膜，突然在橫結腸皺褶中，隱約見到一條細如髮絲、色澤乳白的異物，隨著腸道的蠕動輕微晃動。經放慢檢查速度，並增加充氣量以擴張腸腔，才看清了這名「不速之客」的真面目：一條約1公分長的活蟲，前端（頭部）深深埋入腸壁黏膜中，而較粗的後半部則在腸道內游離蠕動。

這小傢伙「卡得很牢」，經切片鉗瞄準蟲體與黏膜的交接處，輕輕一拉才將其露出部分請出腸道。抓下來的蟲體，委請台大醫學院熱帶醫學暨寄生蟲學科進行鑑定，當天結果出爐，是「鞭蟲（Trichuriasis）」雌性成蟲。另外，也通知我兩件事：一是只夾出鞭蟲後半段約三分之一，前半段應有三分之二沒看到；二是這條鞭蟲的尾端發現了許多鞭蟲卵。

健檢後，將內視鏡照片展示給受檢者看。她瞪大眼睛、不可置信地問：「我平時很注意飲食，怎麼會養了這條東西？」細問之下發現，她喜吃海鮮餐點，從澳洲返國前、返國後連吃了三次生魚片，以患者本身並無症狀、蟲體活動力旺盛來推估，應是近期不慎將鞭蟲吃進去的。

但事實上，鞭蟲主要是透過受汙染的蔬菜、地下水或不乾淨的手進入人體，且鞭蟲卵無法在鹹水（海洋）環境中完成發育，因此海產魚類並不是它的宿主。原來我誤會生魚片了，她更可能是吃下含有鞭蟲的生食或未烹煮過的蔬菜所致。

雖然患者體內仍有部分蟲體及遺留的蟲卵，所幸治療並不困難，以3天份的口服藥物治療（Mebendazole, 100mg）即可。