幽門桿菌糞便檢測 吃成藥恐測不準

政府補助45至74歲民眾，終身一次公費幽門桿菌糞便抗原篩檢，醫師提醒民眾，若正在服用成藥、抗生素或制酸劑等藥物，建議先停藥一個月再進行檢查，避免檢查結果受到影響，浪費檢查機會。

40多歲王小姐，近一個月常胃痛不適，都自行購買成藥服用，但病情仍時好時壞，她曾接受胃潰瘍、幽門桿菌治療，近期健康檢查幽門桿菌糞便抗原結果為陰性，經醫師提醒，服用成藥可能影響糞便檢驗結果，進一步安排胃鏡檢查後，確診幽門桿菌感染。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，幽門桿菌感染跟慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃癌相關，除胃部疾病外，缺鐵性貧血、維他命B12缺乏、免疫性血小板低下紫斑症、代謝症候群等，也可能造成幽門桿菌感染，患者多數無明顯症狀，部分病人可能出現腸胃道症狀，如胃痛、消化不良、惡心、嘔吐，或是腹脹、腹痛等。

幽門桿菌可利用糞便抗原檢測、呼氣試驗、胃鏡切片三種檢查方式，衛福部國健署今年起提供45至74歲民眾，終身一次幽門桿菌糞便抗原檢查，民眾可上國健署網站查詢合約檢查單位，最好就近找衛生所篩檢，如欲自費篩檢的民眾，則可在一般腸胃科診所受檢。

不符公費篩檢身分者，若有長期胃部不適、罹患胃炎、胃潰瘍、有胃癌家族史、同住家人確診幽門桿菌，或患有缺鐵性貧血、免疫性血小板低下紫斑症、代謝症候群等疾病者，可考慮自費受檢。康本初說，幽門桿菌為致癌因子，感染者未接受治療，罹患胃癌風險會隨感染時間拉長而增加，至多增加10%，如檢驗結果呈現陽性，應回診接受進一步檢查或滅菌治療。

康本初指出，幽門桿菌治療主要是使用口服藥物，療程大約7至14天，會視個人情況而不同，幽門桿菌與多種疾病有關聯，滅菌的成功率高，但要留意再次感染或復發的可能，特別是有家族史、病史或長期胃部不適者，不可輕忽，病人一年內復發率為1%，若家人感染者復發比率更高，且隨時間拉長，復發機率也會隨之增加。