健康主題館／長者肌少症 擰不乾毛巾是警訊

長輩在春節期間繁忙準備料理、接待親友，年假後又回歸日常清靜生活，董氏基金會提醒，子女回歸工作崗位之餘，應多留意長者身心狀況，除了關注血壓血糖等慢性病指標，更應重視長輩的肌力狀況。「肌少症」已被視為老年健康惡化的早期警訊，多項研究顯示，「握力」不僅反映肌肉量，也與長者憂鬱、失智風險相關，為「全身健康縮影」。

未及早預防 恐加速失能

肌少症的特徵為肌肉質量、肌力與身體功能下降，若未及早預防，恐由「亞健康」加速走向「失能」。董氏基金會營養中心主任許惠玉指出，不少人以為長輩看起來福態、體型豐滿，就不用擔心肌少症，但即便外觀不瘦弱，也未必代表肌肉足夠，仍可能已出現肌肉量不足的情況。

50歲以上長者，每年肌肉流失速度約0.5至1%，許惠玉說，亞洲肌少症工作小組一項刊登於國際期刊「自然老化（Nature Aging）」的建議，將肌少症篩檢年齡從65歲提前至50歲。國內50歲以上民眾，最容易測量肌力方式為「握力」，一旦握力下降，不僅與肌少症相關，也與多種慢性病、失能與死亡風險密切相關，可反映長輩衰老速度及慢性發炎程度。

握力下降除代表肌肉量不足，也反映失能機率，握力差的長者，坐站困難、跌倒率增加、住院率上升。許惠玉表示，大型研究顯示，握力每下降5公斤，恐讓死亡風險顯著上升，握力對部分族群而言，比血壓更能預測死亡風險；握力不足代表肌肉素質不佳，可能導致胰島素阻抗、代謝症候群，糖尿病併發症風險也將增加。

許惠玉說，癌症、血液透析、慢性肝病、慢性阻塞性肺病患者，若握力愈好，其預後與存活率提升；握力與憂鬱症顯著「負相關」，握力下降，反映全身性發炎、營養不足、神經內分泌失衡，或認知能力下降，增加憂鬱症風險；握力也與輕度認知障礙、失智症、腦容量下降等顯著相關，「可將握力衰退視為全身衰老速度外在表現。」

可測試握力、測量小腿圍

測試握力是低成本、高預測力的健康指標，許惠玉指出，可透過日常生活動作觀察健康警訊，例如原先可輕鬆打開的罐頭、寶特瓶，變得需要他人協助，可輕易擰乾的毛巾變得擰不乾，超市購物後提著購物袋走路感到吃力等，都是危險訊號，為肌力下降早期徵兆，如要進一步判斷，可讓長輩坐下，大小腿呈現90度，測量小腿最寬處的「小腿圍」。

50歲以上男性小腿圍小於34公分、女性小腿圍小於33公分，代表肌肉量不足，但體脂肪過高會影響判斷，如他以質量指數（BMI）超過30公分者，小腿圍需扣除7公分，才能反應真實肌肉量。許惠玉說，手邊若無工具測量，也可利用雙手拇指、食指圍成指環判斷，如環繞小腿最粗處，剛好貼合或出現空隙，代表肌肉量已經不足。