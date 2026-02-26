聽新聞
0:00 / 0:00

屢被陸委會封殺 上海降階參訪

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北燈節上海市仍依循往例派人參加燈節交流，但降低層級，上海台辦聯絡處長徐皓（右二）與台北市長蔣萬安（左一）互動。記者季相儒／攝影
台北燈節上海市仍依循往例派人參加燈節交流，但降低層級，上海台辦聯絡處長徐皓（右二）與台北市長蔣萬安（左一）互動。記者季相儒／攝影

大陸上海市府循往例，今年也在台北燈會友好燈區設上海燈區，但上海訪團今年來台層級卻降低，主團由上海台辦聯絡處長徐皓率團、文旅局團更僅由巡視員率隊。據悉，上海方覺得屢被陸委會封殺，不太能接受，才降低層級。藍營感嘆，這也正順了民進黨心，阻礙兩岸交流。

去年北市府邀請上海台辦主任金梅等十三人組的上海團，被陸委會以「送件時間太趕，來不及審查」封殺，今年上海方有所顧慮，降低兩層級僅派處長率團，昨天如期來台，預計參訪時間為三天。

這次參展的上海燈區以「這裡是上海」為名，穿越時空的宇宙駿馬周身，環繞著上海標誌性建築、黃浦江與蘇州河，規畫設計相當精緻。

但知情人士表示，上海方顧慮陸委會已連續好幾次拒絕申請入境，覺得屢被打槍，不太能接受，認為欠缺善意，這次儘管仍循往例派人參加燈節交流，但降低層級，也不讓北市府為難。

至於是否影響今年雙城論壇來台層級？知情人士表示，台北、上海方的交流互動，都彼此理解。尤其雙城論壇舉辦的默契，不會因單一事件影響，但若中央可以更開大門走大路，大方面對應有的城市交流，才是對大家都好。

議員詹為元說，去年陸委會封殺上海團副主任來台，讓這次訪團層級往下降，某種程度，上海台辦也掉落民進黨的陷阱，因層級往下降，就可以操作為上海不尊重蔣萬安，展開另一波對內政治宣傳操作。

詹為元說，兩岸本應對等、尊嚴互動，良性維持一定層級互動才有利於台北、上海交流，中央政府不斷刻意卡關，最後只會讓兩岸互動愈來愈敏感，愈來愈少、愈冰冷，兩岸關係一定朝負面發展。

議員秦慧珠也表示，陸委會先前已公開放話，各省市台辦主任都不准來台，所以這次上海也不派副主任以上層級，大陸現在也知道，民進黨對兩岸交流就是打壓、降低層級，不要提升交流，這也正順了民進黨心。

延伸閱讀

影／台北燈節點燈 蔣萬安谷立言互動熱絡

退役海龍蛙兵香港轉機失聯 陸委會：未被港府拘留

上海發布樓市「滬七條」 非滬籍、外環內購房社保年限降至1年

幕後／台北燈節上海訪團降低層級參訪原因曝...恐不利兩岸互動

相關新聞

【重磅快評】以拖吊蟑螂橫行為鑑 台灣該積極「打蟑」了！

雙北、桃園接連發生天價拖吊爭議，雖然台北市長蔣萬安、桃園市長張善政已下令跨局處研擬自治條例以遏止惡質業者，交通部也終於發...

吳欣岱提走3分鐘就有吸菸區 北市：不就跟沒禁沒兩樣？

台北燈節今年首度試辦「無菸城市」，港湖議員擬參選人吳欣岱建議，實際做法是至少走三分鐘，就必須能抵達一個合法、明確的吸菸區...

228連假中部以北防雷雨 周末起連2波鋒面通過「雨連下9天」

明天東北季風減弱、溫度回升，中央氣象署預報員蔡伊其表示，周五及下周一接連將有2波鋒面通過，屆時東北季風再增強，加上周六華...

前主播吳中純淋巴癌不到一個月離世 醫：極高度侵襲性淋巴瘤生長速度快

前中天主播吳中純因罹患淋巴癌病逝，享年56歲，她和前中視體育主播梅聖旻育有一女梅嬿翎，梅嬿翎在IG限動透露媽媽住院還不到...

今年健保「砍藥價」達36.15億 健保署：調整項目及金額為13年來最少

衛福部健保署公布今年藥品價格調整結果，新藥價於4月1日上路，藥價調整項目及調幅為13年來最少、史上新低。

交部出手 天價拖吊 最快年底有法管

春節期間接連傳出「天價拖吊」案例，引發關注。桃市府掌握四起相關個案，市長張善政昨說，已指示法務局成立專案律師團，協助受害...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。