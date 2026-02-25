頭前溪流量偏低新竹水情轉綠燈 經部籲加強節水

經濟部水利署今天召開供水情勢檢討會議，考量3、4月降雨偏少機率偏高，頭前溪川流水量持續下降、寶山及寶二水庫蓄水呈現下降趨勢，同時適逢農業春耕期，決定今天起新竹地區水情燈號調整為「水情提醒綠燈」，提醒各界加強節約用水。

水利署表示，民生及產業用水不受影響，其餘地區水情正常。

水利署24日指出，枯水期以來新竹以南主要水庫降雨量僅歷史同期2成，以蓄水率來看，寶山水庫蓄水率墊底僅3成，但經濟部次長賴建信強調，經提早應變，全台供水正常，寶山、石門水庫蓄水量都較過去大旱時多，不用過度擔心，會於25日召開水情會議檢討全台水情。

水利署今天晚間發布新聞稿表示，近期各地水庫蓄水量逐漸下降，主要受去年11月迄今降雨偏少影響。以新竹寶山—寶二水庫集水區為例，統計去年11月迄今，各月實際總降雨量多不足30毫米，再加上頭前溪沿岸油羅圳、大肚圳、竹東圳、舊港圳、新社圳及隆恩圳等灌區正值春耕整田灌溉期，用水需求增加，導致隆恩堰公共用水取水量偏低。

水利署指出，雖與110年旱象同期（2月25日）相比，目前寶山及寶二水庫合計蓄水量仍較當年同期高約1100萬噸，但與近5年同期平均相比則少約623萬噸；加上新竹地區近年用水需求成長，應加強觀察及提醒社會大眾共同節水。

水利署表示，目前頭前溪沿岸抗旱水井已出水每日3.1萬噸，並加強由石門及永和山水庫分別調度每日17.5萬噸及每日5.5萬噸，全力維持新竹地區供水穩定。但後續稻作耕種仍需用水，新竹地區公共用水量增加，水情更需密切關注。

水利署說，因應上述情勢，水利署除將新竹地區水情燈號調整為「水情提醒綠燈」外，亦同步成立水利署北區水資源分署防旱應變小組，強化新竹地區水源調配與供水風險管控，並將每週滾動檢討防旱措施，適時因應水情變化。

水利署表示，針對枯水期應變，水利署已優先使用川流水、伏流水、再生水廠及麥寮海淡廠等科技造水，透過板二計畫、桃園新竹備援管線及曾文南化聯通管等西部供水管網精準調度。

水利署進一步說，後續將持續與農田水利署合作，加強灌溉管理作業，透過輪灌等方式因應川流量偏低情況，並配合現地降雨機會機動調整灌溉水量或採行間斷灌溉，以減少水庫出水、延長供水時程。

同時，將持續監視天氣條件，視需要加強辦理水庫集水區人工增雨作業，並每日監控水情，與相關單位協力機動調整各項節水調度與防旱措施，確保供水穩定，呼籲民眾與各界持續落實節約用水，共同因應枯水期水情挑戰。