全台首班越籍長照生 投入長照機構實習

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
全台首班新南向長照專班，十八名越南籍學生已修完學分，昨天赴北、中、南共九家長照機構實習半年。記者郭韋綺／攝影
台灣老人福利機構協會推估，台灣二○二八年長照體系人力缺口將達六點七萬人，因應人力荒，輔英科大二○二四年設立全台第一個長照國際專班，十八名修完學分的越南籍學生，昨起分赴北、中、南共九家長照機構實習，彌補長照產業缺工困境。

輔英科大昨舉行新南向長照人才培育實習暨就業啟航典禮，首班越南籍學生投入長照機構實習。衛生局長黃志中說，高雄老年人口每年約增加一點八萬至二點三萬人，因應人口老化及失能人口增加，引進及培育國際長照人才刻不容緩。

高齡長照系主任程紋貞說，國內照服員僅訓練九十小時，這批新南向專班學生來台讀完兩年專班，前三學期受教育，最後一學期實習，修完七十二學分後，相當於訓練一千三百小時，投入長照產業後擔任中階技術人員，服務三年台可申請永久居留，為國內照護產業注入新血。

剛大學畢業的黃志忠看好台灣長照產業，希望拿到永久居留繼續在台工作、生活。李珠芳儀發現課程每個項目都教得很具體、仔細，很受用。輔英科大校長林爵士指部分新南向學生語言問題待克服，未來會加強語文教學。

佳醫長照機構業務負責人李彩綾說，將以中階薪資聘新南向學生，月薪三萬元以上，相較短期照服員訓練班，這批學生受過完整教育訓練，專業能力高於一般看護工。高雄榮總長照機構業務負責人陳淑芬也說，本國籍看護人力多偏中高齡，這群學生年輕、親切，長輩就像看到孫子，更有在家被照顧的感覺。

長照 老年人口 教育訓練

