台南南化區規模3.9地震 最大震度2級有感

2月25日22時17分左右，臺南市南化區震度明顯，測得芮氏規模3.9的有感地震，震源深度約9.7公里，屬於極淺層地震。震央位於臺南市政府東北東方約35公里，位於臺南市南化區附近。該地震搖晃感清晰，影響範圍涵蓋鄰近高雄市與嘉義縣市等區域。

最大震度2級地區:高雄市、臺南市

本次地震最大震度為2級，主要感受到輕微搖晃，包含高雄市甲仙區及臺南市楠西區。震度2級時，大部分民眾能感覺到搖晃，懸掛物及電燈輕微擺動，靜止的汽車也會略有搖晃。建議民眾保持冷靜，檢查室內及工作場所的物品穩固情況，避免較重物品未妥善固定造成潛在危險。

最大震度1級地區:嘉義縣、嘉義市

嘉義縣與嘉義市等地區則經歷微震，感覺搖晃較不明顯，僅在靜止時會察覺到地面細微振動。此震度屬於日常背景震動範圍內，無需特別防範措施，但仍提醒居民持續關心官方發布的地震訊息。

此次地震規模雖然不大，但屬於極淺層地震，震源較接近地表，搖晃感較明顯。地震發生後，請民眾按照防震守則，保持冷靜，儘速尋找安全避難處所，避免靠近窗戶和不穩固家具。在室外則應避開建築物及高大物品，保持安全距離。開車途中遇震時，應緩慢減速並停靠路邊，避免緊急剎車或下車。

居家安全方面，建議檢視水、電、瓦斯管線有無異常，若發現瓦斯味應立即通風並離開現場通報。地震頻仍時，也應預備應急包與防災用品，以備不時之需。

（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）