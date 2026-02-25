高雄車站「高火科技廟」獲德國iF設計獎 讓世界看見台灣

由侯林設計與德國團隊策劃的台鐵高雄車站共感空間計畫（高火科技廟），汲取台灣傳統廟埕精神，榮獲2026德國iF設計獎；交通部長陳世凱今天臉書發文表示，讓世界看見台灣。

交通部鐵道局在臉書（Facebook）上發文指出，高雄車站公共藝術是由侯林設計與德國藝術團隊URBANSCREEN跨國打造的「高雄車站共感空間計畫（高火科技廟）」，這次在來自全球68個國家、高達1萬3件參賽作品的激烈角逐中，在2026德國iF設計獎「藝術與文化展覽/裝置」類別脫穎而出。

鐵道局表示，國際評審團特別對團隊的「理念（Idea）」與「差異化（Differentiation）」指標給予高度評價。

陳世凱今天也在臉書寫下，這次獲獎計畫，有個很有記憶點的名字「高火科技廟（KaohsiungTechple），把台灣最有人情味的廟埕廣場搬進現代化車站中，他提到，讓車站不只是車站，讓設計不只是設計，更加入文化底蘊。

陳世凱指出，感謝鐵道局、高雄市政府、所有科技工藝團隊聯手推動，讓台灣美學實力，在世界舞台上發光，也讓世界看見台灣。

鐵道局提到，設計團隊將台灣傳統最具包容性的「廟埕廣場」靈感融入設計，打破單一交通樞紐框架，為高雄車站創造佔地3公頃共感空間。

鐵道局過去曾介紹，這項計畫除取材自台灣傳統廟埕精神，還結合當代表演、聲音、音樂、光影與互動裝置等多元形式，以「共時、共鳴、共感」為策展主軸，由6位國內外創作者提出「聽蒸氣」、「看時間」、「掛燈籠」、「停樹下」、「染色彩」與「映回憶」6大作品，打造一座「高雄車站共感空間」。

根據iF設計獎官網指出，此公共藝術計劃從台灣傳統廟埕汲取靈感，反映城市歷史、歌頌集體記憶，更勾勒出對未來願景，透過聲效、光影、投影與互動元素的交織，將車站轉化為城市生活舞台，促進對話、創意與群體交流。