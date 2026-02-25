國台交推出威爾第「安魂曲」 盼透過音樂沉澱紛亂

由首席客席指揮水藍領軍，國立台灣交響樂團將推出威爾第鉅作「安魂曲」。國台交團長歐陽慧剛表示，希望以藝術沉澱紛亂心情，在沉思與對話之間開啟理解的空間。

歐陽慧剛接受中央社記者訪問回應，國台交是唯一走過戰後動盪年代並持續發展至今的藝文團體，跨越不同時代，國台交不僅從事音樂演出，更承載著歷史的記憶與見證，「在社會回望過去、思考歷史意義的時刻，文化機構不應缺席。」

歐陽慧剛表示，選擇這個時間點推出威爾第「安魂曲」，正是希望以藝術回應社會情感，讓國台交的音樂演出成為樂迷承載記憶、凝聚共感的場域，在沉思與對話間開啟理解的空間。

根據國台交資料，威爾第「安魂曲」源自宗教儀式，原為安魂彌撒的儀式音樂，透過威爾第歌劇般的音樂張力，樂曲至今已經超越信仰範疇，成為關於審判與救贖的史詩。樂曲中的「末日經」響起，如審判降臨；「拯救我」的祈禱則為恐懼與傷痛留下出口，音樂直面黑暗，也指向光明。

這場音樂會匯聚國內外實力聲樂家與合唱團共同參與，聲樂家包括女高音林玲慧、女中音鄭海芸、男高音彼得．洛達爾（Peter Lodahl）、男低音曾文奕；合唱團則由台中藝術家室內合唱團、台北愛樂合唱團與國立台中教育大學音樂學系合唱團擔綱，透過百人合唱與交響樂團的樂音帶給樂迷喜悅與昇華。

國台交威爾第「安魂曲」音樂會將於3月15日演出，地點在台中國家歌劇院大劇院。