【重磅快評】以拖吊蟑螂橫行為鑑 台灣該積極「打蟑」了！

雙北、桃園接連發生天價拖吊爭議，雖然台北市長蔣萬安、桃園市長張善政已下令跨局處研擬自治條例以遏止惡質業者，交通部也終於發聲要邀集各縣市討論市區道路拖吊車定型化契約。卻也必須直言，「遲來的正義不是正義」，從中央到地方，應該以此類案件為鑑，全力、積極「打蟑」。

根據台北市警察局的說法，這幾名不肖拖吊業者，從去年至今已累積十數件「糾紛」。雖然警方表示已蒐集事證並訪查案件關係人，將以涉嫌詐欺、組織犯罪提報治平對象檢肅偵辦。殊不知，若非在新春期間接連傳出有民眾遭敲竹槓，並透過網路傳播讓國人看到這幾名「拖吊蟑螂」的惡行惡狀，以及公權力的毫無作為或只能充當「濫好人」，進而引發全民公憤，只怕如今各級政府或治安機關面對拖吊蟑螂，仍只能「推拖拉」以對。

拖吊蟑螂之所以橫行，主要原因就在於，他們先抓住了民眾急於從車輛故障中「脫困」的心態，刻意以正常拖吊價格報價，待上鉤後，即欺民眾不諳法律，讓民眾一時不察或迫於壓力，簽下形同「賣身契」的拖吊契約或就地隨意添加收費名目的報價單，意圖塑造為一般「民事糾紛」，並看準民眾不願浪費經年累月的時間及金錢去打民事官司，最後往往只能選擇息事寧人，或接受警方的「調解」打折付費了事。

這些拖吊蟑螂顯然也對法律有些研究，他們高舉所謂「契約自由原則」，認為既然民眾是以其「自由意志」在契約上簽字畫押，即已確認契約發生效力，公權力就不得加以干涉。這也是許多警察雖受理了報案，卻難以用詐欺或強制等罪將拖吊蟑螂移送法辦的原因。

甚至，即使民眾堅持向檢方提告，但也有著檢方認為「在車主未支付任何費用前，業者不願放車屬人之常情」，因此處分不起訴的前例，僅認為違反社維法「交通運輸從業人員，於約定報酬後，強索增加，或中途刁難或雖未約定，事後故意訛索，超出慣例者」規定，最高不過處三日拘留或三萬元罰鍰。對照動輒十萬的開價，當然划算！

「我認為這就是趁火打劫！」蔣萬安在市議會的表態，除了說出民眾的心聲，更說出了這類案件惡性之重。只可惜，包括中央研議定型化契約或是地方制定相關作業指引，聲稱若業者違反就開罰，或是援引社維法處罰，此等行政罰往往不痛不癢，或只能罰「人頭」而難以讓幕後操控者感到「肉痛」，又怎能有效嚇阻趁火打劫者？

質言之，真正能彰顯法律正義、也真正具有嚇阻作用的，仍在於是否能對拖吊蟑螂祭出刑罰「打蟑大棒」，除了有賴警方積極受理報案、提升類似案件的偵辦獎勵，更有賴職司偵審的司法官，甚至立法者，能否破除對於「契約自由」的既定認知，重新檢視立約雙方的處境或資訊取得、法律武器是否對等？是否因現行法制存在漏洞，反而成為諸如拖吊、租車、租屋、貸款、保險…等各種「蟑螂」滋生的溫床？

趁著「打蟑」民氣正盛，此時不用、更待何時！