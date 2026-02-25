聽新聞
吳欣岱提走3分鐘就有吸菸區 北市：不就跟沒禁沒兩樣？
台北燈節今年首度試辦「無菸城市」，港湖議員擬參選人吳欣岱建議，實際做法是至少走三分鐘，就必須能抵達一個合法、明確的吸菸區，嚴格的禁菸規定才可能被遵守。北市研考會主委殷瑋表示，人潮多的時候短短距離就要走三分鐘，那不就跟沒禁菸有什麼兩樣？
殷瑋也提到，更重要是，根據菸害防制法，在行人必經之處不能設置吸菸區，現行法令不改變，光喊三分鐘要設置吸菸區，是背離現狀的法律事實及政治實務。
對於無菸台北燈節遭質疑吸菸區設置不夠，殷瑋表示，人潮密集處及不密集處，要設置吸菸區，其實都需要有相當多溝通的功夫，這樣的溝通協調，評論者若有心，可以與地方溝通、商圈溝通，包括雨中央溝通，不過到目前為止，還沒有，如果有也非常歡迎。
殷瑋今天也再度實地到西門町視察，目前西門町、中華路等沿線周邊到處都有禁菸標誌，也會有稽查宣導人員在周邊環境宣導，西門町區展區就有三處吸菸區，讓有吸菸民眾可以與不吸菸者做到分流。
