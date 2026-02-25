走路撞桌腳不只是太累或粗心 青光眼釀視野缺損

50歲張先生半年前開始走路常撞到桌角、找不到身旁物品，以為只是太累又粗心，就醫才知是青光眼。眼科醫師指出，國內青光眼患者近3成小於49歲，且早期視野缺損難以察覺。

近50歲的張先生，高度近視、平時需長時間盯著電腦工作。近半年來，他發現自己常常「笨手笨腳」，走路常莫名撞到門框或桌角，經常打翻放在桌邊的水杯，還伴隨著眼睛脹痛。起初他以為只是太過疲勞，直到接受眼科檢查，才驚覺眼壓過高，且周邊視野已出現不可逆的缺損，確診為青光眼。

三軍總醫院眼科部主治醫師呂大文今天透過新聞稿提醒，根據統計，台灣青光眼患者已突破45萬人，且近3成患者年齡低於49歲。隨著頻繁使用3C產品及高度近視族群增加，有「視力隱形殺手」之稱的青光眼已有年輕化趨勢。

呂大文解釋，青光眼是一種漸進式的視神經病變，眼壓升高是主要危險因子，高度近視、過度使用3C產品、睡前關燈滑手機等狀況，會使眼球內的房水排出受阻，累積的眼壓就會壓迫視神經，導致視野從周邊開始「變暗」或「缺損」。

然而，由於中心視力往往最後才受影響，許多患者容易錯失黃金治療期。呂大文指出，青光眼早期的視野缺損難以察覺，許多年輕患者常將「走路撞到桌角」、「找不到放在身旁的物品」誤認為是自己粗心大意，直到就醫才發現視神經已受損。

呂大文說明，青光眼造成的視神經傷害是不可逆的，其治療目標是「保全現有視力」，而非恢復已失去的視野。因此提醒40歲以上民眾，若發現生活中常有莫名碰撞、視野變窄的情形，應盡速就醫，特別是有青光眼家族史、高度近視或三高疾病的高風險族群，務必重視平日的用眼習慣，並每年進行完整的眼科檢查。