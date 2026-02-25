大樂透第115026期開獎

快訊

中央社／ 台北25日電

大樂透第115026期今晚開獎。中獎號碼為45、22、49、15、07、38，特別號31。

春節紅包：11、24、45、26、40、02、05、38、20，春節小紅包：16。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

紅包 春節

