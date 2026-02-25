228連假中部以北防雷雨 周末起連2波鋒面通過「雨連下9天」

明天東北季風減弱、溫度回升，中央氣象署預報員蔡伊其表示，周五及下周一接連將有2波鋒面通過，屆時東北季風再增強，加上周六華南雲雨區東移，全台都有降雨機率，溫度也連帶影響將下降，雨勢預計一路影響到下周六。

蔡伊其說，明東北季風減弱，但深夜至周五清晨將有1波鋒面通過，周五白天東北季風增強，加上周六華南雲雨區東移，各地降雨機率增將，周日東北季風減弱，但華南雲雨區東移影響持續，下周一緊接另一波鋒面通過，並持續影響到下周六。

針對未來1周降雨趨勢，蔡伊其指出，明（26日）桃園以北、東半部、恆春半島、中部以北山區有零星短暫陣雨。

周五（27日）中部以北有短暫陣雨、局部雷雨，或出現較大雨勢的機率，東半部、恆春半島有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，南部平地也有零星降雨，全台都有降雨機率；周六（28日）降雨範圍雷同，但中部以北已無雷雨情況。

周日（3月1日）中部以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區有零星短暫降雨，南部平地為多雲的天氣。

下周一（3月2日）北部、宜蘭有短暫陣雨，東部、恆春半島有局部短暫降雨，南部也有零星降雨；下周二（3月3日）中部以北、宜蘭有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

下周三（3月4日）北部、東半部、中南部、恆春半島有局部短暫降雨，中南部平地也有零星短暫陣雨。

溫度部分，蔡伊其表示，未來一周低溫變化不大，各地約17至21度，東北季風影響期間，北部、宜蘭高溫略降，明天東北季風減弱，高溫回溫到26至30度，周五、周六東北季風增強再降為21至24度，周日再回升為26至28度，下周二再下降至21、22度。