前主播吳中純56歲癌逝…高惡性度淋巴癌治療難度高 可採雙標靶+化療

前中天主播吳中純因罹患淋巴癌病逝，享年56歲，消息一出，各界震驚。專家指出，淋巴癌有低惡性度及高惡性度之分，高惡性度淋巴癌必須積極治療，近年建議採取雙標靶搭配化療藥物，對於復發的患者，也可以考慮免疫細胞療法（CAR-T）。

癌症希望基金會（HOPE）指出，淋巴癌又稱淋巴瘤，其典型早期警訊被歸納為「燒、腫、癢、汗、咳、瘦、累」七大徵兆。最常見的症狀是頸部、腋下或腹股溝出現「無痛、固定、變硬且持續變大」的淋巴結腫大。

根據「HOPE癌症知識館」說明，淋巴癌是淋巴細胞突變產生的癌症，分為非何杰金氏淋巴癌及何杰金氏淋巴癌，非何杰金氏淋巴癌病人占90%以上，瀰漫性大B細胞淋巴癌是非何杰氏淋巴癌的一種，平均兩個淋巴癌病人中就有一個是瀰漫性大B細胞淋巴癌。

淋巴癌有低惡性度及高惡性度之分，低惡性度淋巴癌通常惡化速度慢，即使三、五年也不會要人命，因此若沒有症狀，追蹤即可，等出現症狀時再治療。比較棘手的是高惡性度淋巴癌，因癌細胞長得非常快，譬如長在頸部的淋巴癌，腫瘤可能過一、兩周就大到造成吞嚥困難、呼吸困難，必須積極治療。

HOPE指出，瀰漫性大B細胞淋巴癌被認為是高惡度性淋巴癌，但大部分病人都能積極治療。目前第一線標準治療，不論分期，皆採用針對B細胞的標靶藥物「CD20單株抗體」，加上化療藥與類固醇藥物的組合，稱為R-CHOP， 90%病人接受治療後淋巴癌細胞會消失。

但醫師提醒，一線治療的目標是「兩年不復發」，別做一個療程以為癌細胞消失就不治療，必須配合醫師擬定的治療計畫，做完完整療程，將癌細胞殺乾淨，達到完全緩解。

近年醫療技術進步，醫界將R-CHOP藥物組合中的一款化療藥，替換成「ADC抗體藥物複合體」，這種雙標靶搭配化療藥物的組合稱為Pola-R-CHP，幾乎已成為國外第一線標準治療。對於第四期、年長、體能狀態不佳、淋巴指數高的病人，也可考慮接受ADC抗體藥物複合體治療。

針對不幸復發的病人，過往會更換化療藥物，接著做自體幹細胞移植。現在可使用ADC抗體藥物複合體、雙特異性抗體藥物或免疫細胞療法(CAR-T)。以ADC抗體藥物複合體來說，是將抗體加上化療藥物。抗體能讓它像導彈一樣精準射中目標，而化療藥物就像炸彈，「不只打到癌細胞，還攜帶炸藥直接炸掉。」

CAR-T又稱嵌合抗原受體T細胞（Chimeric Antigen Receptor T Cells），具備免疫、細胞與基因治療三種特性，適應症用於難治與復發型的「瀰漫性大B細胞淋巴瘤」與「兒童B細胞急性淋巴性白血病」患者。根據臨床結果，透過細胞免疫療法-CAR-T，逾5成「瀰漫性大B細胞淋巴瘤」病人與逾8成「兒童B細胞急性淋巴性白血病」病人能使癌細胞緩解。

HOPE提醒，各種藥物都有副作用，標靶藥物副作用有肺炎、帶狀疱疹、畏寒、發燒等；化療副作用是掉頭髮、嘴破、倦怠、血球降低、發燒感染等。部分症狀有預防藥物，或可以用藥改善。

淋巴癌種類很多，但治療方式也很多多，瀰漫性大B細胞淋巴癌整體存活率有五、六成，第一、二期甚至高達七、八成，第三、四期存活率雖然較差，但經過標準治療後仍有相當比率可以治癒。

●淋巴癌攻略

