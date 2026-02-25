蘇顯達率弦樂五重奏 站上音樂廳高台與管風琴共演

快訊

中央社／ 台北25日電

小提琴家蘇顯達率領的弦樂五重奏將站上國家音樂廳舞台上的管風琴平台，與德國管風琴名家盧德格爾‧盧曼（LudgerLohmann）共演，展現難得的音樂組合。

今天在記者會上，盧曼表示，很開心第三次來台灣，除了獨奏會，「這次能和台灣的音樂家合作，我們第一次排練就能感受非常和諧的默契。」盧曼指出，為了找到管風琴與弦樂五重奏最佳的平衡狀態，他一開始覺得根本不可能，但一再嘗試，最後終於找到一根音栓發出來的聲音，可以跟弦樂五重奏巧妙交融。

這場「雙鍵盤與弦樂的對話」協奏曲音樂會，聚焦16至18世紀歐洲最重要的管風琴與大鍵琴這兩組鍵盤樂器，觀眾在音樂會有機會理解兩種古老鍵盤樂器的歷史淵源、構造特點與演奏技巧。大鍵琴家許舒堯表示，這次的曲目設計鋪陳，希望可以讓雙鍵盤與弦樂彼此映照、相互襯托。

蘇顯達表示，弦樂五重奏將會站上台北國家音樂廳管風琴平台，與盧曼教授一起演出，「這樣也才能彰顯室內樂的對話意義。」至於大鍵琴的位置會在新增的合唱平台上，「管風琴聲響如排山倒海，音響上該如何跟弦樂五重奏平衡，我們覺得充滿挑戰，一切都會在音樂會當天彩排見真章。」

弦樂五重奏由蘇顯達領軍，攜手小提琴家歐之瑀、中提琴家林曔瀚、大提琴家唐鶯綺與低音提琴家蘇億容同台演出，歐之瑀表示這場音樂會不是競爭，而是彼此回應，「讓音樂在這裡誕生。」林曔瀚則形容這次合作是一段「非常奢華的歷程」，並希望透過音樂與觀眾分享平靜與和平的感受。

唐鶯綺表示，第一次排練就已經做到近乎可以登台演出的狀態，「雖然大家來自不同訓練背景，但對音樂的堅持都是一樣的。」蘇億容則指出，在管風琴與弦樂的編制中，聲響平衡至關重要，「低音提琴作為框架，必須給予管風琴足夠的支持。」這份細膩與專業，使整體音響層次更加豐富穩固。

「Concertato–雙鍵盤與弦樂的對話」系列音樂會將於2月28日在台北國家音樂廳，3月5日在高雄衛武營國家藝術中心音樂廳，3月6日在屏東演藝廳巡迴演出。

