前主播吳中純淋巴癌不到一個月離世 醫：極高度侵襲淋巴瘤生長速度快

前中天主播吳中純因罹患淋巴癌病逝，享年56歲，她和前中視體育主播梅聖旻育有一女梅嬿翎，梅嬿翎在IG限動透露媽媽住院還不到1個月就離世，讓她和爸爸難以承受。專家指出，淋巴癌病程快慢，關鍵在於「淋巴瘤的種類」，侵襲癌可細分一般侵襲性與極高度侵襲性，其中Burkitt淋巴瘤被認為是所有癌症生長速度最快的一種。

林口長庚醫院血液科主治醫師張鴻表示，淋巴瘤的病程快慢，與個人體質關聯不大，最關鍵的因素在於「淋巴瘤的種類」。淋巴瘤並非單一疾病，而是一個統稱，底下包含多種不同型態。臨床上依腫瘤生長速度，大致可分為和緩性與侵襲性兩大類。

張鴻說，和緩性淋巴瘤進展非常緩慢，有些患者即使一、兩年不治療，也可能沒有明顯變化；侵襲性淋巴瘤則生長較快，需要積極治療，侵襲性之中，還可再細分為一般侵襲性與極高度侵襲性，其中以Burkitt淋巴瘤最具代表性，被認為是所有癌症中生長速度最快的一種。

張鴻指出，在極端情況下，腫瘤可能於短短一周內，從原本拇指大小迅速長成拳頭大小，不僅單一腫塊快速變大，也可能在身體其他部位同步出現病灶，顯示其高度侵襲性。

張鴻說，淋巴結分布於全身，包括頸部、腋下、胸腔縱膈、腹腔、骨盆腔與鼠蹊部，因此淋巴瘤可能出現在任何部位。此外，也有不少病例會侵犯淋巴結以外的器官，例如腦部、肺部、肝臟或骨骼。

多數侵襲性淋巴瘤屬於B細胞淋巴瘤，臨床治療以化療合併標靶藥物及類固醇為主，是否使用特定標靶藥物，需依病理切片結果及腫瘤型別決定，不過病程進展快速並不必然代表預後不佳。

張鴻表示，生長速度快的腫瘤，往往對治療反應也較好。若患者年紀較輕、整體身體狀況良好，能耐受高強度化學治療、標靶藥物及類固醇治療，治癒率可達7至8成；若患者年紀偏高，腎功能指數不好、心臟無法承受，就無法可能無法給予高強度治療，不僅影響療效，甚至會有死亡風險。

淋巴瘤較常見於約60歲左右族群，但上任何年齡層都有可能發生，包括青少年與年輕人。至於早期症狀，張鴻坦言，淋巴瘤缺乏明確特異性症狀，部分患者可能出現發燒、皮膚搔癢或夜間盜汗，但這些表現並不專一，臨床上較具警訊意義的是所謂的「B症狀」，包括不明原因發燒、體重明顯減輕以及夜間大量盜汗，若合併可摸到、且持續變大的無痛腫塊，應高度懷疑淋巴瘤並盡速就醫。