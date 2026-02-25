快訊

今年健保「砍藥價」達36.15億 健保署：調整項目及金額為13年來最少

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文說，今年受關稅及穩定藥品韌性等因素影響，今年藥品調整2343項，調整後減少健保支出36.15億元，整體調幅1.65％，今年藥價調整項目及調幅為歷年最低。本報資料照片
衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文說，今年受關稅及穩定藥品韌性等因素影響，今年藥品調整2343項，調整後減少健保支出36.15億元，整體調幅1.65％，今年藥價調整項目及調幅為歷年最低。本報資料照片

衛福部健保署公布今年藥品價格調整結果，新藥價於4月1日上路，藥價調整項目及調幅為13年來最少、史上新低。

衛福部健保署醫審及藥品組長黃育文表示，受關稅及穩定藥品韌性，今年藥品調整2343項，低於去年3184項，調整後減少健保支出36.15億元，也低於去年的48.51億元，整體調幅自去年2.3％，下降至1.65％。今年

健保署自民國102年起試辦「全民健康保險藥品費用分配比率目標制方案（DET）」，預設每年藥費支出目標值，並考量藥品需求、必須性及基本價保障等，例行性調整藥費，外界俗稱為「砍藥價」。此次調查約1萬2652項藥品，最後調整2343項，分別調升98項、調降2245項，1萬1309項並未受到影響。

黃育文分析，此次藥價調整受到通貨膨脹、美國關、匯率等，造成國產或原廠藥的生產線都有調整，且避免缺藥，提高藥品供應韌性，如食藥署通報缺藥藥品或專案製造輸入、製造許可證不到三張的稀缺藥品，以及臨床必要用藥、抗生素等，藥價都不會調整，而使用國產原料藥的藥品價格就可以調升。

黃育文指出，調整後的藥價，如廠商認定有不敷成本情況，可於公告日起二周內檢具成本分析資料，依「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第34條規定向健保署提出價格調整建議，健保署會進行重新評估，確保藥品穩定供應。

「全民健康保險藥品費用分配比率目標制方案（DET）」調整藥品分為兩種，一為包含第一類藥品未過專利期藥品，以及過專利期超過5年的第三類藥品，統一在每年4月1日有新藥價生效，影響項目較多；第二種為過專利期5年內的藥物，一季調整一次。

