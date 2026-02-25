阿里山花季3月10日登場「2櫻花盛開5成」 小型車假日5小時禁上山

一年一度的阿里山花季將於3月10日至4月10日開跑，期間10天假日及清明、兒童節連假的上午6時至11時將進行交通管制，阿里山森林遊樂區於管制期間禁行小型車，民眾需至樂野服務區搭乘專車上山，另搭乘4條客運路線可享門票75折優惠；目前山櫻花及阿龜應等花況已達5成，「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。

交通部公路局及農業部林保署今共同召開記者會，說明阿里山花季交通及花況。林保署嘉義分署副分署長魏郁軒表示，阿里山國家森林遊樂區內有31種櫻花及各類花卉陸續綻放，由於去年底強烈大陸冷氣團及寒流接連來襲，阿里山甚至出現降雪情況，在前期天氣夠冷、後期隨著氣溫回暖的狀況下，今年花況比預期得好。

魏郁軒指出，目前山櫻花及阿龜櫻已率先染紅山頭，花況已達5成，緊接著唐實櫻將於月底接力綻放，而眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。

魏郁軒進一步說，4月上旬則由高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重辦類櫻花接棒，花期延續至4月中。除了櫻花，園區內的報春花、木蘭、山茶花、杜鵑、紫藤也將同步爭豔，讓遊客在花季期間每個時間點入園都能欣賞到不同的美景。

交通部分，公路局副局長周廷彰表示，今年阿里山花季比照往年辦理交通管制與疏運措施，於3月14、15、21、22、28、29日，以及4月3日至6日，共計10個假日的上午6時至11時，於台18線66K湖底處至88.2K阿里山國家森林遊樂區，實施小型車交通管制，旅客須到台18線61K樂野服務區轉乘專車上山。

而搭乘4條客運路線的民眾，包含7329高鐵嘉義站─阿里山、7322台鐵嘉義站─阿里山、1835台北轉運站─阿里山、6739日月潭─阿里山，可憑車票享入園門票150元優惠價，原價200元，折扣50元；搭乘高鐵並搭配台灣好行嘉義高鐵站至阿里山線，則可享高鐵車票85折的高鐵聯票優惠。

另外，搭乘遊覽車團體旅遊的遊客，例假日及連續假期上午6時至11時期間，須在台18線29k先行購買門票。 阿里山森林遊樂區目前山櫻花及阿龜櫻已率先染紅山頭，花況已達5成。圖／交通部公路局提供 眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。圖／交通部公路局提供 阿里山森林遊樂區目前山櫻花及阿龜櫻已率先染紅山頭，花況已達5成。圖／交通部公路局提供 眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。圖／交通部公路局提供 眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。圖／交通部公路局提供