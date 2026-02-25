快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消影片上傳 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

阿里山花季3月10日登場「2櫻花盛開5成」 小型車假日5小時禁上山

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
阿里山森林遊樂區目前山櫻花及阿龜櫻已率先染紅山頭，花況已達5成。圖／交通部公路局提供
阿里山森林遊樂區目前山櫻花及阿龜櫻已率先染紅山頭，花況已達5成。圖／交通部公路局提供

一年一度的阿里山花季將於3月10日至4月10日開跑，期間10天假日及清明、兒童節連假的上午6時至11時將進行交通管制，阿里山森林遊樂區於管制期間禁行小型車，民眾需至樂野服務區搭乘專車上山，另搭乘4條客運路線可享門票75折優惠；目前山櫻花及阿龜應等花況已達5成，「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。

交通部公路局及農業部林保署今共同召開記者會，說明阿里山花季交通及花況。林保署嘉義分署副分署長魏郁軒表示，阿里山國家森林遊樂區內有31種櫻花及各類花卉陸續綻放，由於去年底強烈大陸冷氣團及寒流接連來襲，阿里山甚至出現降雪情況，在前期天氣夠冷、後期隨著氣溫回暖的狀況下，今年花況比預期得好。

魏郁軒指出，目前山櫻花及阿龜櫻已率先染紅山頭，花況已達5成，緊接著唐實櫻將於月底接力綻放，而眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。

魏郁軒進一步說，4月上旬則由高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重辦類櫻花接棒，花期延續至4月中。除了櫻花，園區內的報春花、木蘭、山茶花、杜鵑、紫藤也將同步爭豔，讓遊客在花季期間每個時間點入園都能欣賞到不同的美景。

交通部分，公路局副局長周廷彰表示，今年阿里山花季比照往年辦理交通管制與疏運措施，於3月14、15、21、22、28、29日，以及4月3日至6日，共計10個假日的上午6時至11時，於台18線66K湖底處至88.2K阿里山國家森林遊樂區，實施小型車交通管制，旅客須到台18線61K樂野服務區轉乘專車上山。

而搭乘4條客運路線的民眾，包含7329高鐵嘉義站─阿里山、7322台鐵嘉義站─阿里山、1835台北轉運站─阿里山、6739日月潭─阿里山，可憑車票享入園門票150元優惠價，原價200元，折扣50元；搭乘高鐵並搭配台灣好行嘉義高鐵站至阿里山線，則可享高鐵車票85折的高鐵聯票優惠。

另外，搭乘遊覽車團體旅遊的遊客，例假日及連續假期上午6時至11時期間，須在台18線29k先行購買門票。

阿里山森林遊樂區目前山櫻花及阿龜櫻已率先染紅山頭，花況已達5成。圖／交通部公路局提供
阿里山森林遊樂區目前山櫻花及阿龜櫻已率先染紅山頭，花況已達5成。圖／交通部公路局提供
眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。圖／交通部公路局提供
眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。圖／交通部公路局提供
阿里山森林遊樂區目前山櫻花及阿龜櫻已率先染紅山頭，花況已達5成。圖／交通部公路局提供
阿里山森林遊樂區目前山櫻花及阿龜櫻已率先染紅山頭，花況已達5成。圖／交通部公路局提供
眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。圖／交通部公路局提供
眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。圖／交通部公路局提供
眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。圖／交通部公路局提供
眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻預計於3月中盛開。圖／交通部公路局提供

阿里山 森林遊樂區 高鐵

延伸閱讀

阿里山花季3月10日盛大登場 31種櫻花接力綻放至4月中

阿里山櫻花1月搶開地方籲花季提前延長 阿管處：納入評估

一秒飛日本！800株櫻花盛開 新竹公園110周年迎粉嫩花海

流星劃破「銀河虹橋」夜空 阿里山公路芙谷峨橋整修竣工風華美麗

相關新聞

拖車不到10公里喊10萬天價！交通部出手 法令最快年底上路

大年初二有民眾機車於烏來拋錨，找業者拖吊竟遭索價10萬元，初六桃園再發生坑殺車主，2公里拖吊路程開價5.1萬的情況。為保障民眾權益及不讓業者汙名化...

發霉商品擦一擦繼續賣？ 全聯：員工爆料不實

全聯員工爆料，公司要員工將發霉商品擦拭乾淨就重新上架，因為提醒內部員工不要購買，就被店內幹部以長官關切壓力大為由臭罵，但...

罹癌風險增！食藥署廢止3項經痛藥品藥證 1個月內回收

成分「己酸羥孕酮」的合成黃體素藥物，可用於治療經痛、月經困難、子宮出血、習慣性流產等，但研究發現，懷孕早期使用這類藥品，...

228連假全台有雨 27日留意雷雨及較大雨勢

氣象署表示，228連假期間有鋒面、東北季風及華南雲雨區東移接力影響，全台有雨，其中27日局部地區要留意雷雨及較大雨勢；3...

阿里山花季3月10日登場「2櫻花盛開5成」 小型車假日5小時禁上山

一年一度的阿里山花季將於3月10日至4月10日開跑，期間10天假日及清明、兒童節連假的上午6時至11時將進行交通管制，阿...

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消「影片上傳」 官方曝原因

LINE在2026年上半年將推出全新訂閱制會員計畫「LINE Premium」，每月165元可享相簿傳影片等專屬功能，未來還有機會更新「無痕收回」等新功能。不過官方先前曾想改變聊天室「收回訊息」功能從24小時變1小時內操作時間限制，因被網友罵翻而「暫緩實施」，如今今日（25日）又突然公告要取消「影片上傳」功能，恐怕又引起熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。