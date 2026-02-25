聽新聞
0:00 / 0:00
發霉商品擦一擦繼續賣？ 全聯：員工爆料不實
全聯員工爆料，公司要員工將發霉商品擦拭乾淨就重新上架，因為提醒內部員工不要購買，就被店內幹部以長官關切壓力大為由臭罵，但全聯則強調，爆料完全不是事實。
全聯表示，經查該名員工晚班課員，主要負責依規定將次級商品登打並進行報廢作業，經內部完整查核，確認未有任何主管授意或指示將次級品經處理後再上架販售，相關登打報廢作業亦未與個人績效或任何獎懲機制掛鉤。
全聯強調，對任何不誠信或影響食品安全的行為，一律採取零容忍立場，目前已全面盤點並優化相關作業流程，進一步強化生鮮蔬果的效期管理與鮮度管理，並再次明確重申作業標準與責任分工，後續除持續加強門市端教育訓練與不定期稽核外，也將導入更嚴謹的管理與抽查機制，確保商品管理確實落實。
同時，桃園市衛生局也已到店全面檢視現場商品品質與後場操作流程，皆符合規範，後續將全力配合衛生局調查作業，並持續強化內部把關，確保提供消費者安全、安心且可信賴的購物環境。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。