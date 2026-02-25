快訊

發霉商品擦一擦繼續賣？ 全聯：員工爆料不實

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全聯員工爆料，公司要員工將發霉商品擦拭乾淨就重新上架，但全聯強調，爆料完全不是事實。 圖／本報系資料庫
全聯員工爆料，公司要員工將發霉商品擦拭乾淨就重新上架，因為提醒內部員工不要購買，就被店內幹部以長官關切壓力大為由臭罵，但全聯則強調，爆料完全不是事實。

全聯表示，經查該名員工晚班課員，主要負責依規定將次級商品登打並進行報廢作業，經內部完整查核，確認未有任何主管授意或指示將次級品經處理後再上架販售，相關登打報廢作業亦未與個人績效或任何獎懲機制掛鉤。

全聯強調，對任何不誠信或影響食品安全的行為，一律採取零容忍立場，目前已全面盤點並優化相關作業流程，進一步強化生鮮蔬果的效期管理與鮮度管理，並再次明確重申作業標準與責任分工，後續除持續加強門市端教育訓練與不定期稽核外，也將導入更嚴謹的管理與抽查機制，確保商品管理確實落實。

同時，桃園市衛生局也已到店全面檢視現場商品品質與後場操作流程，皆符合規範，後續將全力配合衛生局調查作業，並持續強化內部把關，確保提供消費者安全、安心且可信賴的購物環境。

