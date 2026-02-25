快訊

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

拖車不到10公里喊10萬天價！交通部出手 法令最快年底上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園日前發生有機車車主找來拖吊車協助處理拋錨電動機車，結果短短2公里竟被索價5萬1000元「天價」。記者朱冠諭／翻攝
桃園日前發生有機車車主找來拖吊車協助處理拋錨電動機車，結果短短2公里竟被索價5萬1000元「天價」。記者朱冠諭／翻攝

大年初二有民眾機車於烏來拋錨，找業者拖吊竟遭索價10萬元，初六桃園再發生坑殺車主，2公里拖吊路程開價5.1萬的情況。為保障民眾權益及不讓業者汙名化，交通部針對定型化契約的「應記載而不記載」事項訂定規範，屆期不改正者可處3至30萬元，最快今年上半年預告草案、拚年底上路。

大年初二新北烏來發生遊客車子拋錨，女車主聯繫拖吊業者協助送下山，然而不到10公里路程竟被索價10萬元，鬧進警所；不料，同一家拖吊業者轉戰桃園市，再度坑殺車主，初六一輛電動機車從慈文路拖到中正路，不到2公里竟索價5.1萬元，遠超過一般行情，桃園警分局員警獲報到場，雙方協調最後達成1萬元和解。

事實上，早年高速公路及快速公路也頻傳類似事件，主管機關交通部為此與業者協調並訂定相關規範，消費者聯繫拖吊業協助拖吊時，同時也要索取「國道小型車拖救服務契約三聯單」，內容明確規範業者須讓客戶了解收費標準，經客戶同意且雙方都於三聯單簽名後才能執行拖救服務。盡管車輛拖吊爭議屬地方政府管轄，但為保障民眾權益及不讓業者汙名化，交通部今宣布，將與地方政府針對拖吊車定型化契約「應記載而不記載」事項進行討論。

交通部表示，「應記載而不記載事項」內容應明確訂定，包含契約重要權益義務事項；違反契約法律效果；預付型交易的履約擔保；契約的解除權、終止權及其法律效果；其他與契約履行有關事項；企業經營者保留請約內容或期限的變更權或解釋權；限制或免除企業經營者的義務或責任；限制或剝奪下消費者行使權利，加重消費者的義務或責任；其他對消費者顯失公平事項等9點內容。

交通部指出，未來若違反上述9點規範，將以消保法第56-1條要求限期改善，屆期不改正者可處3至30萬元罰鍰，經再次令其限期改正而屆期不改者，可處5至50萬元罰鍰，並得按次處罰。

交通部強調，吊車爭議並非交通部權責，而是屬地方正府管轄範圍，上述規定也非訂定定型化契約，僅是透過高公局及公路局經驗協助地方政府訂定規範，未來產生消費糾紛時，消保官進行調節將有法令依據；對於縣市政府將訂定自治條例，交通部表示肯定。目前應記載而不記載事項內容還須與地方政府討論，討論後再送行政院及法制局審議，最快今年上半年預告草案、拚年底上路實施。

交通部 消費者 車主

