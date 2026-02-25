228連假全台有雨 27日留意雷雨及較大雨勢
氣象署表示，228連假期間有鋒面、東北季風及華南雲雨區東移接力影響，全台有雨，其中27日局部地區要留意雷雨及較大雨勢；3月2、3日又一波鋒面及東北季風接續，仍是全台有雨天氣。
中央氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，明天東北季風減弱，但下一波鋒面逐漸接近，預估明天深夜起影響至27日，桃園以北、東半部地區、中部以北山區及恆春半島有零星短暫陣雨。
蔡伊其指出，27日受鋒面影響，加上東北季風增強；28日則是東北季風影響及華南雲雨區東移，這兩天幾乎全台有雨，僅南部平地降雨較零星；其中，27日局部地區恐有雷雨或較大雨勢發生。
蔡伊其表示，3月1日東北季風減弱，但持續受華南雲雨區東移影響，仍是全台有雨，但雨勢較為緩和；3月2日又一波鋒面接近、3日通過，緊接著東北季風再增強，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。
氣溫方面，蔡伊其說，未來一週各地早晚偏涼，低溫約攝氏16至20度；在東北季風影響期間，北部、東北部高溫下降較明顯，約在22至24度之間，東北季風減弱後即回溫，高溫可回升至26到28度；中南部氣溫變化不大，僅降雨期間略降溫1、2度。
蔡伊其提醒，明天至28日東半部易有長浪；27日馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。