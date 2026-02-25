快訊

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

228連假全台有雨 27日留意雷雨及較大雨勢

中央社／ 台北25日電
228連假期間有鋒面、東北季風及華南雲雨區東移接力影響，全台有雨。圖／聯合報系資料照片
228連假期間有鋒面、東北季風及華南雲雨區東移接力影響，全台有雨。圖／聯合報系資料照片

氣象署表示，228連假期間有鋒面東北季風及華南雲雨區東移接力影響，全台有雨，其中27日局部地區要留意雷雨及較大雨勢；3月2、3日又一波鋒面及東北季風接續，仍是全台有雨天氣。

中央氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，明天東北季風減弱，但下一波鋒面逐漸接近，預估明天深夜起影響至27日，桃園以北、東半部地區、中部以北山區及恆春半島有零星短暫陣雨。

蔡伊其指出，27日受鋒面影響，加上東北季風增強；28日則是東北季風影響及華南雲雨區東移，這兩天幾乎全台有雨，僅南部平地降雨較零星；其中，27日局部地區恐有雷雨或較大雨勢發生。

蔡伊其表示，3月1日東北季風減弱，但持續受華南雲雨區東移影響，仍是全台有雨，但雨勢較為緩和；3月2日又一波鋒面接近、3日通過，緊接著東北季風再增強，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，蔡伊其說，未來一週各地早晚偏涼，低溫約攝氏16至20度；在東北季風影響期間，北部、東北部高溫下降較明顯，約在22至24度之間，東北季風減弱後即回溫，高溫可回升至26到28度；中南部氣溫變化不大，僅降雨期間略降溫1、2度。

蔡伊其提醒，明天至28日東半部易有長浪；27日馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。

東北季風 鋒面 高溫

延伸閱讀

全台訂房王在雲林！春節湧345萬人次 228連假瘋雲林訂房再奪冠

連假牙痛怎麼辦？牙醫教「4招」緊急自救法 提醒收假務必檢查

台南卡比胖拉小提燈萌翻 228連假多處埤塘景區限量免費發送

228連假桃園機場恐湧現大量排隊人潮 機場公司籲提前3小時抵達

相關新聞

拖車不到10公里喊10萬天價！交通部出手 法令最快年底上路

大年初二有民眾機車於烏來拋錨，找業者拖吊竟遭索價10萬元，初六桃園再發生坑殺車主，2公里拖吊路程開價5.1萬的情況。為保...

美國研究：多數前列腺癌腫瘤 含有塑膠微粒

塑膠汙染恐成癌症元兇！美國癌症研究指出，九成受檢測的前列腺癌腫瘤中存在塑膠微粒，惡性組織中的微塑膠含量顯著高於健康組織，其濃度平均高出2.5倍。專家強調，隨著環境中塑膠污染日益嚴重，未來需要擴大研究規模，以釐清對人類公共健康的長期影響。

阿里山花季3月10日盛大登場 31種櫻花接力綻放至4月中

阿里山花季將於3月10日至4月10日展開，阿里山國家森林遊樂區內31種櫻花及各類花卉將陸續綻放。林保署嘉義分署表示，目前...

天價拖吊頻傳惹民怨 張善政指示成立專案律師團討公道

春節期間接連傳出「天價拖吊」案例，引發社會高度關注。桃市府目前已掌握4起相關個案，市長張善政今表示，已指示法務局正式成立...

NCC防詐：手機「未顯示號碼」來電 將發放7秒警示語音

下周一開始，中華電信用戶如果接到「隱藏號碼電話」（未顯示電話號碼）來電，就會先聽到一段「這通是隱藏爆號碼電話，請注意」，...

吃素也爆膽固醇？營養師揪3大地雷 一天這樣吃「飽和脂肪直接爆表」

不少素食族看到健檢報告出現膽固醇紅字時都相當困惑，明明沒有攝取動物性食物，數值怎麼還是偏高？對此，營養師謝宜芳指出，問題往往不在「吃不吃肉」，而在於飽和脂肪攝取過量，尤其加工素食與烘焙點心暗藏危機，一不小心就讓血脂失控。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。