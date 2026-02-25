228連假全台有雨 27日留意雷雨及較大雨勢

氣象署表示，228連假期間有鋒面、東北季風及華南雲雨區東移接力影響，全台有雨，其中27日局部地區要留意雷雨及較大雨勢；3月2、3日又一波鋒面及東北季風接續，仍是全台有雨天氣。

中央氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，明天東北季風減弱，但下一波鋒面逐漸接近，預估明天深夜起影響至27日，桃園以北、東半部地區、中部以北山區及恆春半島有零星短暫陣雨。

蔡伊其指出，27日受鋒面影響，加上東北季風增強；28日則是東北季風影響及華南雲雨區東移，這兩天幾乎全台有雨，僅南部平地降雨較零星；其中，27日局部地區恐有雷雨或較大雨勢發生。

蔡伊其表示，3月1日東北季風減弱，但持續受華南雲雨區東移影響，仍是全台有雨，但雨勢較為緩和；3月2日又一波鋒面接近、3日通過，緊接著東北季風再增強，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，蔡伊其說，未來一週各地早晚偏涼，低溫約攝氏16至20度；在東北季風影響期間，北部、東北部高溫下降較明顯，約在22至24度之間，東北季風減弱後即回溫，高溫可回升至26到28度；中南部氣溫變化不大，僅降雨期間略降溫1、2度。

蔡伊其提醒，明天至28日東半部易有長浪；27日馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。