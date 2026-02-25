聯邦藝術中心開幕 盼為藝術家造舞台

為藝術家打造舞台，聯邦銀行與聯邦文教基金會共同推動「聯邦藝術中心」今天開幕，由聯邦美術獎28年來的36名各類首獎得主打頭陣，74件展品映照藝術家成長與精進。

聯邦銀行董事長林鴻聯今天在開幕式致詞表示，多年來他在不同場合都提到，希望能成立這間專門為藝術家打造的藝廊，「很高興今天終於能做到」，他還記得最初要創設聯邦美術獎時，總召集人許坤成不斷告訴他「藝術家很辛苦」，他一直記得這句話。

林鴻聯說，聯邦藝術中心成立就是希望讓社會大眾都能看見藝術家們以及他們的創作，希望讓每個人都有自己能發展的舞台，並非單純為了交易的場所，而應該是理想的延續，希望邀請大家前來，告訴他們還能怎麼做，一起共同努力讓聯邦藝術中心的存在更有意義。

聯邦美術獎現今分為新人獎與美術印象大獎，1998年以聯邦美術新人獎率先登場，2003開始舉辦聯邦美術印象大獎。「聯邦藝術中心」開幕主題是「藝之初章、綻放未來」，藉由歷屆首獎得主作品，象徵藝術的誕生、啟蒙、深耕、連結與美好未來。

許坤成比喻，此次是「36個冠軍在一起展出」，陣容強大，聯邦美術獎舉辦至今，他特別感謝林鴻聯大力支持，相信下次參展藝術家能更多，也歡迎藝術家帶來聯展。

首屆聯邦美術新人獎得主為藝術家陳俊華，他當年獲獎時才大二，現今以水彩作品見長，包含今年受設計師蕭青陽邀請參與2026桃園農產月曆，現也擔任台南應用科技大學美術系兼任講師，此次他為參展特別帶來2025年作品「飛越中凝視」。

陳俊華告訴中央社記者，還是學生時得到聯邦美術新人獎，讓他確立了自己能夠以創作為生涯方向，是很大的鼓勵。當年參賽他繪製4張靜物作品，其中1張繪製石頭，開啟他以微觀視角看世界的創作開端，如作品「飛越中凝視」就像從空中俯瞰大地，從中還可以看到小小的台灣。

聯邦藝術中心開幕首展「藝之初章、綻放未來」即日起展出，展期至4月30日。