快訊

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

聯邦藝術中心開幕 盼為藝術家造舞台

中央社／ 台北25日電

藝術家打造舞台，聯邦銀行與聯邦文教基金會共同推動「聯邦藝術中心」今天開幕，由聯邦美術獎28年來的36名各類首獎得主打頭陣，74件展品映照藝術家成長與精進。

聯邦銀行董事長林鴻聯今天在開幕式致詞表示，多年來他在不同場合都提到，希望能成立這間專門為藝術家打造的藝廊，「很高興今天終於能做到」，他還記得最初要創設聯邦美術獎時，總召集人許坤成不斷告訴他「藝術家很辛苦」，他一直記得這句話。

林鴻聯說，聯邦藝術中心成立就是希望讓社會大眾都能看見藝術家們以及他們的創作，希望讓每個人都有自己能發展的舞台，並非單純為了交易的場所，而應該是理想的延續，希望邀請大家前來，告訴他們還能怎麼做，一起共同努力讓聯邦藝術中心的存在更有意義。

聯邦美術獎現今分為新人獎與美術印象大獎，1998年以聯邦美術新人獎率先登場，2003開始舉辦聯邦美術印象大獎。「聯邦藝術中心」開幕主題是「藝之初章、綻放未來」，藉由歷屆首獎得主作品，象徵藝術的誕生、啟蒙、深耕、連結與美好未來。

許坤成比喻，此次是「36個冠軍在一起展出」，陣容強大，聯邦美術獎舉辦至今，他特別感謝林鴻聯大力支持，相信下次參展藝術家能更多，也歡迎藝術家帶來聯展。

首屆聯邦美術新人獎得主為藝術家陳俊華，他當年獲獎時才大二，現今以水彩作品見長，包含今年受設計師蕭青陽邀請參與2026桃園農產月曆，現也擔任台南應用科技大學美術系兼任講師，此次他為參展特別帶來2025年作品「飛越中凝視」。

陳俊華告訴中央社記者，還是學生時得到聯邦美術新人獎，讓他確立了自己能夠以創作為生涯方向，是很大的鼓勵。當年參賽他繪製4張靜物作品，其中1張繪製石頭，開啟他以微觀視角看世界的創作開端，如作品「飛越中凝視」就像從空中俯瞰大地，從中還可以看到小小的台灣。

聯邦藝術中心開幕首展「藝之初章、綻放未來」即日起展出，展期至4月30日。

藝術家 新人 舞台

延伸閱讀

輝達股票大獎幸運兒是你嗎？萊爾富「馬年發財卡」壓軸獎落這2縣市

國情咨文控索馬利亞裔詐欺 民主黨女將斥川普說謊

國情咨文宣揚政績 川普：近9月無非法移民入境

澳總理撤離官邸 傳與法輪功神韻演出受威脅有關

相關新聞

美國研究：多數前列腺癌腫瘤 含有塑膠微粒

塑膠汙染恐成癌症元兇！美國癌症研究指出，九成受檢測的前列腺癌腫瘤中存在塑膠微粒，惡性組織中的微塑膠含量顯著高於健康組織，其濃度平均高出2.5倍。專家強調，隨著環境中塑膠污染日益嚴重，未來需要擴大研究規模，以釐清對人類公共健康的長期影響。

阿里山花季3月10日盛大登場 31種櫻花接力綻放至4月中

阿里山花季將於3月10日至4月10日展開，阿里山國家森林遊樂區內31種櫻花及各類花卉將陸續綻放。林保署嘉義分署表示，目前...

天價拖吊頻傳惹民怨 張善政指示成立專案律師團討公道

春節期間接連傳出「天價拖吊」案例，引發社會高度關注。桃市府目前已掌握4起相關個案，市長張善政今表示，已指示法務局正式成立...

NCC防詐：手機「未顯示號碼」來電 將發放7秒警示語音

下周一開始，中華電信用戶如果接到「隱藏號碼電話」（未顯示電話號碼）來電，就會先聽到一段「這通是隱藏爆號碼電話，請注意」，...

吃素也爆膽固醇？營養師揪3大地雷 一天這樣吃「飽和脂肪直接爆表」

不少素食族看到健檢報告出現膽固醇紅字時都相當困惑，明明沒有攝取動物性食物，數值怎麼還是偏高？對此，營養師謝宜芳指出，問題往往不在「吃不吃肉」，而在於飽和脂肪攝取過量，尤其加工素食與烘焙點心暗藏危機，一不小心就讓血脂失控。

高雄大福興彩券行7組百萬紅包1人全包 得主現身還願親揭中獎秘訣

高雄公益彩券旺店大福興彩券行春節排隊人潮不斷，大樂透加碼的百萬大紅包，2月23日一口氣開出七組，且是同一人拿下，得獎人事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。