快訊

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

天氣轉陰涼 民眾外出留意早晚溫差變化

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
今、明兩天受東北季風鋒面影響天氣轉陰，河濱公園不少民眾運動、休憩，民眾宜留意早晚溫差變化。記者潘俊宏／攝影
今、明兩天受東北季風鋒面影響天氣轉陰，河濱公園不少民眾運動、休憩，民眾宜留意早晚溫差變化。記者潘俊宏／攝影

氣象署表示，今、明兩天受東北季風鋒面影響天氣轉陰，明天東北季風減弱氣溫略回升，周五隨著鋒面接近，至周六連兩天天氣將迎來一波轉變，北部陰短暫陣雨且氣溫轉涼。

大台北盆地天空雲層遮日，早晚期間略有涼意，河濱公園不少民眾運動、休憩。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」發文指出，台灣將轉為晴雨交替變化的春季型態，北部及東半部率先轉雨降溫，未來一周會有早晚溫差變化，民眾務必留意體感溫差。

今、明兩天受東北季風鋒面影響天氣轉陰，河濱公園不少民眾運動、休憩，民眾宜留意早晚溫差變化。記者潘俊宏／攝影
今、明兩天受東北季風鋒面影響天氣轉陰，河濱公園不少民眾運動、休憩，民眾宜留意早晚溫差變化。記者潘俊宏／攝影

東北季風 氣溫

延伸閱讀

明起多波鋒面快閃晴雨涼暖交替 吳德榮：228連假降雨擴大

把握30度好天氣 吳德榮：周三起多波鋒面一波比一波強

今至開工日熱飆30度像夏天 恐霧擾交通 吳德榮：下周二起晴雨多變

北部終於出太陽！吳德榮：初五起全台好天氣飆30度高溫 下周二變天

相關新聞

拖車不到10公里喊10萬天價！交通部出手 法令最快年底上路

大年初二有民眾機車於烏來拋錨，找業者拖吊竟遭索價10萬元，初六桃園再發生坑殺車主，2公里拖吊路程開價5.1萬的情況。為保...

發霉商品擦一擦繼續賣？ 全聯：員工爆料不實

全聯員工爆料，公司要員工將發霉商品擦拭乾淨就重新上架，因為提醒內部員工不要購買，就被店內幹部以長官關切壓力大為由臭罵，但...

罹癌風險增！食藥署廢止3項經痛藥品藥證 1個月內回收

成分「己酸羥孕酮」的合成黃體素藥物，可用於治療經痛、月經困難、子宮出血、習慣性流產等，但研究發現，懷孕早期使用這類藥品，...

228連假全台有雨 27日留意雷雨及較大雨勢

氣象署表示，228連假期間有鋒面、東北季風及華南雲雨區東移接力影響，全台有雨，其中27日局部地區要留意雷雨及較大雨勢；3...

LINE免費貼圖7款！Team Taiwan中華隊走漫畫風超帥 熊大的新朋友是它

聯合新聞網《科技玩家》2月第3波限時LINE免費貼圖來囉！這次因應3月的2026世界棒球經典賽（WBC）所推出的Team Taiwan中華隊貼圖，包含林家正、陳傑憲混搭漫畫風的風格，還有LINE熊大的「新朋友」小狗狗登場，模樣相當可愛，另外還有LINE購物品牌名店 × 美保貓貓也值得下載，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

天價拖吊頻傳惹民怨 張善政指示成立專案律師團討公道

春節期間接連傳出「天價拖吊」案例，引發社會高度關注。桃市府目前已掌握4起相關個案，市長張善政今表示，已指示法務局正式成立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。