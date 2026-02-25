天氣轉陰涼 民眾外出留意早晚溫差變化
氣象署表示，今、明兩天受東北季風鋒面影響天氣轉陰，明天東北季風減弱氣溫略回升，周五隨著鋒面接近，至周六連兩天天氣將迎來一波轉變，北部陰短暫陣雨且氣溫轉涼。
大台北盆地天空雲層遮日，早晚期間略有涼意，河濱公園不少民眾運動、休憩。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」發文指出，台灣將轉為晴雨交替變化的春季型態，北部及東半部率先轉雨降溫，未來一周會有早晚溫差變化，民眾務必留意體感溫差。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。