快訊

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

罹癌風險增！食藥署廢止3項經痛藥品藥證 1個月內回收

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天正式公告，國內共3家藥商、3張許可證己酸羥孕酮藥品許可證廢止，醫療院所不可再使用，並要求藥商一個月內完成全數藥品回收。本報資料照片。
衛福部食藥署今天正式公告，國內共3家藥商、3張許可證己酸羥孕酮藥品許可證廢止，醫療院所不可再使用，並要求藥商一個月內完成全數藥品回收。本報資料照片。

成分「己酸羥孕酮」的合成黃體素藥物，可用於治療經痛、月經困難、子宮出血、習慣性流產等，但研究發現，懷孕早期使用這類藥品，恐導致男性後代罹癌風險增加，且無法預防早產。衛福部食藥署今天正式公告，廢止國內共3家藥商、3張許可證己酸羥孕酮藥品許可證，醫療院所不可再使用，並要求藥商一個月內全數藥品回收。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍指出，去年6月預告己酸羥孕酮成分藥品將於今年1月廢止許可證，給予業界、醫療院所及民眾半年緩衝期間，考量部分基層診所及偏遠地區藥局，跨年之際藥品轉換與行政作業困難，微幅延期1個月，確保臨床平穩銜接替代藥品。

食藥署將發函周知相關醫學會與臨床醫師，患者無法使用己酸羥孕酮成分藥品，可使用「天然黃體素」作為替代藥品。劉佳萍說，國內天然黃體素成分藥品許可證共17張，藥品劑型涵蓋口服、注射劑、陰道栓劑等，臨床上應無短缺。

國內3張許可證，分別是確普榮注射液、台裕己醯羥化黃體素注射液、普寶胎注射液。目前3家許可證藥商回報3年銷售量，生達、台裕2家藥商已無提供，一成銷售量為88萬5720支。3家己酸羥孕酮藥品藥商，需在3月25日前辦理回收，違者可依「藥事法」第94條規定，處新台幣2萬元以上，10萬元以下罰鍰。

成分「己酸羥孕酮」的合成黃體素藥物適應症多用於婦科疾病，如習慣性流產、經痛、無月經等。劉佳萍說，目前美國、英國、加拿大、澳洲等國家已無核准己酸羥孕酮成分藥品的藥證；歐盟經重新評估己酸羥孕酮之風險與臨床效益，於113年6月決議暫停販售；日本於仿單「禁忌處」處刊載「禁用於孕婦或有懷孕可能性之女性」。

藥品 臨床 食藥署

延伸閱讀

彭佳慧遭爆踢開罹癌經紀人！被控冷血無情 她回應揭真相了！

彭佳慧遭爆對罹癌前經紀人冷血處理　一句話惹寒心

聯馥食品鮮菇殘留農藥、知名連鎖咖啡廳紙容器螢光劑超標 食藥署攔截

食藥署成立團隊 協助加速取證

相關新聞

拖車不到10公里喊10萬天價！交通部出手 法令最快年底上路

大年初二有民眾機車於烏來拋錨，找業者拖吊竟遭索價10萬元，初六桃園再發生坑殺車主，2公里拖吊路程開價5.1萬的情況。為保...

發霉商品擦一擦繼續賣？ 全聯：員工爆料不實

全聯員工爆料，公司要員工將發霉商品擦拭乾淨就重新上架，因為提醒內部員工不要購買，就被店內幹部以長官關切壓力大為由臭罵，但...

罹癌風險增！食藥署廢止3項經痛藥品藥證 1個月內回收

成分「己酸羥孕酮」的合成黃體素藥物，可用於治療經痛、月經困難、子宮出血、習慣性流產等，但研究發現，懷孕早期使用這類藥品，...

228連假全台有雨 27日留意雷雨及較大雨勢

氣象署表示，228連假期間有鋒面、東北季風及華南雲雨區東移接力影響，全台有雨，其中27日局部地區要留意雷雨及較大雨勢；3...

LINE免費貼圖7款！Team Taiwan中華隊走漫畫風超帥 熊大的新朋友是它

聯合新聞網《科技玩家》2月第3波限時LINE免費貼圖來囉！這次因應3月的2026世界棒球經典賽（WBC）所推出的Team Taiwan中華隊貼圖，包含林家正、陳傑憲混搭漫畫風的風格，還有LINE熊大的「新朋友」小狗狗登場，模樣相當可愛，另外還有LINE購物品牌名店 × 美保貓貓也值得下載，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

天價拖吊頻傳惹民怨 張善政指示成立專案律師團討公道

春節期間接連傳出「天價拖吊」案例，引發社會高度關注。桃市府目前已掌握4起相關個案，市長張善政今表示，已指示法務局正式成立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。