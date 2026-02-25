罹癌風險增！食藥署廢止3項經痛藥品藥證 1個月內回收

成分「己酸羥孕酮」的合成黃體素藥物，可用於治療經痛、月經困難、子宮出血、習慣性流產等，但研究發現，懷孕早期使用這類藥品，恐導致男性後代罹癌風險增加，且無法預防早產。衛福部食藥署今天正式公告，廢止國內共3家藥商、3張許可證己酸羥孕酮藥品許可證，醫療院所不可再使用，並要求藥商一個月內全數藥品回收。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍指出，去年6月預告己酸羥孕酮成分藥品將於今年1月廢止許可證，給予業界、醫療院所及民眾半年緩衝期間，考量部分基層診所及偏遠地區藥局，跨年之際藥品轉換與行政作業困難，微幅延期1個月，確保臨床平穩銜接替代藥品。

食藥署將發函周知相關醫學會與臨床醫師，患者無法使用己酸羥孕酮成分藥品，可使用「天然黃體素」作為替代藥品。劉佳萍說，國內天然黃體素成分藥品許可證共17張，藥品劑型涵蓋口服、注射劑、陰道栓劑等，臨床上應無短缺。

國內3張許可證，分別是確普榮注射液、台裕己醯羥化黃體素注射液、普寶胎注射液。目前3家許可證藥商回報3年銷售量，生達、台裕2家藥商已無提供，一成銷售量為88萬5720支。3家己酸羥孕酮藥品藥商，需在3月25日前辦理回收，違者可依「藥事法」第94條規定，處新台幣2萬元以上，10萬元以下罰鍰。

成分「己酸羥孕酮」的合成黃體素藥物適應症多用於婦科疾病，如習慣性流產、經痛、無月經等。劉佳萍說，目前美國、英國、加拿大、澳洲等國家已無核准己酸羥孕酮成分藥品的藥證；歐盟經重新評估己酸羥孕酮之風險與臨床效益，於113年6月決議暫停販售；日本於仿單「禁忌處」處刊載「禁用於孕婦或有懷孕可能性之女性」。