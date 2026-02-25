跌倒高居事故死因第2 防跌5招打造安全環境

近期常有名人跌倒新聞，國健署說，「跌倒」高居台灣事故死因排行第2位，且65歲以上長者平均每6人有1人曾跌倒；傳授「防跌5招」，包括落實規律運動、檢視用藥、改善居家環境等。

據衛生福利部113年死因統計，跌倒是事故傷害死亡原因的第2名。國民健康署「國民健康訪問調查」發現，每6名長者中，就有1人曾經跌倒；每12名長者中，就有1人曾因跌倒就醫。造成長者跌倒原因有很多，除環境因素，隨著年齡增加，肌肉力量流失、視力退化等都是風險。

國健署今天透過新聞稿傳授「防跌5招」，第1招是「主動詢問、及早辨識跌倒風險」，國健署建議民眾要時常關心家中長輩，最近1年內有沒有發生跌倒、差點跌倒，或出現走路不穩、起身困難等情形，及早發現潛在風險。

第2招為「將運動融入日常、幫助身體維持穩定度」，國健署說明，長者可在家中進行簡單、安全的防跌運動，例如坐在穩固的椅子上，輪流將雙腳抬起、放下的動作；站立時扶著桌邊或牆面練習踮腳，或單腳短暫站立訓練平衡等，有助於維持下肢肌力與身體穩定度。

第3招是「定期檢視用藥與身體狀況」，國健署提醒，若長輩同時服用多種藥物，如安眠藥、止痛藥或情緒相關藥物，可能會引起頭暈、嗜睡，避免自行調整藥量，交由醫師協助評估長者用藥情形。

第4招為「打造安全的居家環境」，國健署指出，長者室內發生跌傷的地點，依序為臥室、客廳、浴室，預防摔倒就需要保持走道明亮與暢通，浴室加裝防滑設施與扶手，妥善收納雜物與電線，降低滑倒與絆倒風險。

第5招則是「要選對鞋子與輔具」，國健署表示，長輩戶外跌傷地點，前3名為街道、公園與運動場、菜園與農地。長者外出或在家行走時，一定要選擇合腳、防滑且包覆性佳的鞋子；必要時，使用手杖或助行器等輔具，提升行走安全。