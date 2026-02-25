快訊

前主播吳中純驚傳癌逝 享年56歲…老公臉書悼念愛妻

其他縣市會跟進？蔣萬安推育兒減少工時計畫 新北勞工局回應

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

跌倒高居事故死因第2 防跌5招打造安全環境

中央社／ 台北25日電

近期常有名人跌倒新聞，國健署說，「跌倒」高居台灣事故死因排行第2位，且65歲以上長者平均每6人有1人曾跌倒；傳授「防跌5招」，包括落實規律運動、檢視用藥、改善居家環境等。

據衛生福利部113年死因統計，跌倒是事故傷害死亡原因的第2名。國民健康署「國民健康訪問調查」發現，每6名長者中，就有1人曾經跌倒；每12名長者中，就有1人曾因跌倒就醫。造成長者跌倒原因有很多，除環境因素，隨著年齡增加，肌肉力量流失、視力退化等都是風險

國健署今天透過新聞稿傳授「防跌5招」，第1招是「主動詢問、及早辨識跌倒風險」，國健署建議民眾要時常關心家中長輩，最近1年內有沒有發生跌倒、差點跌倒，或出現走路不穩、起身困難等情形，及早發現潛在風險。

第2招為「將運動融入日常、幫助身體維持穩定度」，國健署說明，長者可在家中進行簡單、安全的防跌運動，例如坐在穩固的椅子上，輪流將雙腳抬起、放下的動作；站立時扶著桌邊或牆面練習踮腳，或單腳短暫站立訓練平衡等，有助於維持下肢肌力與身體穩定度。

第3招是「定期檢視用藥與身體狀況」，國健署提醒，若長輩同時服用多種藥物，如安眠藥、止痛藥或情緒相關藥物，可能會引起頭暈、嗜睡，避免自行調整藥量，交由醫師協助評估長者用藥情形。

第4招為「打造安全的居家環境」，國健署指出，長者室內發生跌傷的地點，依序為臥室、客廳、浴室，預防摔倒就需要保持走道明亮與暢通，浴室加裝防滑設施與扶手，妥善收納雜物與電線，降低滑倒與絆倒風險。

第5招則是「要選對鞋子與輔具」，國健署表示，長輩戶外跌傷地點，前3名為街道、公園與運動場、菜園與農地。長者外出或在家行走時，一定要選擇合腳、防滑且包覆性佳的鞋子；必要時，使用手杖或助行器等輔具，提升行走安全。

國健署 風險 運動

延伸閱讀

肌力、視力差⋯每12長者1人跌倒送醫 衛福部籲防跌：避免自行調整藥物

公費幽門桿菌檢測上路 4旬女胃痛服成藥竟驗出陰性…胃鏡檢查才確診

電子煙具致癌性 國健署抓1萬多件「違法菸品」 累計開罰逾8億元

「全家」響應國健署減糖指標　攜手營養師公會全國聯合會推廣無糖飲品

相關新聞

美國研究：多數前列腺癌腫瘤 含有塑膠微粒

塑膠汙染恐成癌症元兇！美國癌症研究指出，九成受檢測的前列腺癌腫瘤中存在塑膠微粒，惡性組織中的微塑膠含量顯著高於健康組織，其濃度平均高出2.5倍。專家強調，隨著環境中塑膠污染日益嚴重，未來需要擴大研究規模，以釐清對人類公共健康的長期影響。

阿里山花季3月10日盛大登場 31種櫻花接力綻放至4月中

阿里山花季將於3月10日至4月10日展開，阿里山國家森林遊樂區內31種櫻花及各類花卉將陸續綻放。林保署嘉義分署表示，目前...

天價拖吊頻傳惹民怨 張善政指示成立專案律師團討公道

春節期間接連傳出「天價拖吊」案例，引發社會高度關注。桃市府目前已掌握4起相關個案，市長張善政今表示，已指示法務局正式成立...

NCC防詐：手機「未顯示號碼」來電 將發放7秒警示語音

下周一開始，中華電信用戶如果接到「隱藏號碼電話」（未顯示電話號碼）來電，就會先聽到一段「這通是隱藏爆號碼電話，請注意」，...

吃素也爆膽固醇？營養師揪3大地雷 一天這樣吃「飽和脂肪直接爆表」

不少素食族看到健檢報告出現膽固醇紅字時都相當困惑，明明沒有攝取動物性食物，數值怎麼還是偏高？對此，營養師謝宜芳指出，問題往往不在「吃不吃肉」，而在於飽和脂肪攝取過量，尤其加工素食與烘焙點心暗藏危機，一不小心就讓血脂失控。

高雄大福興彩券行7組百萬紅包1人全包 得主現身還願親揭中獎秘訣

高雄公益彩券旺店大福興彩券行春節排隊人潮不斷，大樂透加碼的百萬大紅包，2月23日一口氣開出七組，且是同一人拿下，得獎人事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。