天價拖吊頻傳惹民怨 張善政指示成立專案律師團討公道

春節期間接連傳出「天價拖吊」案例，引發社會高度關注。桃市府目前已掌握4起相關個案，市長張善政今表示，已指示法務局正式成立專案律師團，協助受害市民提起訴訟。副市長蘇俊賓也說，市府將研議修訂自治條例，將拖吊、搬家、裝修、開鎖及寵物醫療等容易利用資訊不對等、趁民眾急迫時惡意超收費用的行業，全面納入規範。

雙北、桃園接連發生天價拖吊爭議，其中，桃園2月22日大年初六即發生一起電動機車拖吊收費爭議，一名車主透過網路聯繫拖吊車，短短2公里路程竟被索價5萬1千元，經警方到場協調後，雙方最終以1萬元達成和解。台北市長蔣萬安、桃園市長張善政昨都下令跨局處研擬自治條例或相關指引，遏止惡質業者。

張善政今指出，不肖拖吊業者長期製造消費陷阱詐騙民眾，並利用法律漏洞逃脫訴訟，食髓知味、變本加厲。他強調，政府必須站出來作為市民的後盾，並呼籲曾遭類似模式坑殺的「隱形受害者」主動與市府聯繫，以便彙整事證，透過大量案例讓業者預謀性、系統性的詐騙行為無所遁形，不僅要為市民討回公道，更要強力嚇阻無良業者的惡意行徑。

蘇俊賓今指出，針對部分業者在消費者無助時引導簽約、坐地起價的行為，未來將擬定合理收費標準，並強制要求業者必須事前報價、合約透明，同時訂定裁罰標準與作業指引，從源頭打擊這類「消費蟑螂」，保障市民消費安全。