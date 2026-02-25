快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

天價拖吊頻傳惹民怨 張善政指示成立專案律師團討公道

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園日前發生有機車車主找來拖吊車協助處理拋錨電動機車，結果短短2公里竟被索價5萬1000元「天價」。記者朱冠諭／翻攝
桃園日前發生有機車車主找來拖吊車協助處理拋錨電動機車，結果短短2公里竟被索價5萬1000元「天價」。記者朱冠諭／翻攝

春節期間接連傳出「天價拖吊」案例，引發社會高度關注。桃市府目前已掌握4起相關個案，市長張善政今表示，已指示法務局正式成立專案律師團，協助受害市民提起訴訟。副市長蘇俊賓也說，市府將研議修訂自治條例，將拖吊、搬家、裝修、開鎖及寵物醫療等容易利用資訊不對等、趁民眾急迫時惡意超收費用的行業，全面納入規範。

雙北、桃園接連發生天價拖吊爭議，其中，桃園2月22日大年初六即發生一起電動機車拖吊收費爭議，一名車主透過網路聯繫拖吊車，短短2公里路程竟被索價5萬1千元，經警方到場協調後，雙方最終以1萬元達成和解。台北市長蔣萬安、桃園市長張善政昨都下令跨局處研擬自治條例或相關指引，遏止惡質業者。

張善政今指出，不肖拖吊業者長期製造消費陷阱詐騙民眾，並利用法律漏洞逃脫訴訟，食髓知味、變本加厲。他強調，政府必須站出來作為市民的後盾，並呼籲曾遭類似模式坑殺的「隱形受害者」主動與市府聯繫，以便彙整事證，透過大量案例讓業者預謀性、系統性的詐騙行為無所遁形，不僅要為市民討回公道，更要強力嚇阻無良業者的惡意行徑。

蘇俊賓今指出，針對部分業者在消費者無助時引導簽約、坐地起價的行為，未來將擬定合理收費標準，並強制要求業者必須事前報價、合約透明，同時訂定裁罰標準與作業指引，從源頭打擊這類「消費蟑螂」，保障市民消費安全。

張善政 蘇俊賓

延伸閱讀

桃園市議會馬年新春團拜 邱奕勝喜祝張善政：高票連任

桃園草莓產業遍及10區 張善政春節採草莓肯定青農成果

桃市前五大救護熱區！內壢消防分隊春節堅守崗位 張善政致贈慰勞金

桃園除夕夜33件火災「半數與煙火有關」 張善政說話了

相關新聞

吃素也爆膽固醇？營養師揪3大地雷 一天這樣吃「飽和脂肪直接爆表」

不少素食族看到健檢報告出現膽固醇紅字時都相當困惑，明明沒有攝取動物性食物，數值怎麼還是偏高？對此，營養師謝宜芳指出，問題往往不在「吃不吃肉」，而在於飽和脂肪攝取過量，尤其加工素食與烘焙點心暗藏危機，一不小心就讓血脂失控。

NCC防詐：手機「未顯示號碼」來電 將發放7秒警示語音

下周一開始，中華電信用戶如果接到「隱藏號碼電話」（未顯示電話號碼）來電，就會先聽到一段「這通是隱藏爆號碼電話，請注意」，...

高雄大福興彩券行7組百萬紅包1人全包 得主現身還願親揭中獎秘訣

高雄公益彩券旺店大福興彩券行春節排隊人潮不斷，大樂透加碼的百萬大紅包，2月23日一口氣開出七組，且是同一人拿下，得獎人事...

賞櫻勝地網路調查福壽山掉出前5名 粉專小編這樣回應

網路溫度計DailyView透過輿情分析軟體2025年曾盤點「全台10大絕美櫻花勝地」，當時前三名依序由武陵農場、陽明山...

LINE免費貼圖7款！Team Taiwan中華隊走漫畫風超帥 熊大的新朋友是它

聯合新聞網《科技玩家》2月第3波限時LINE免費貼圖來囉！這次因應3月的2026世界棒球經典賽（WBC）所推出的Team Taiwan中華隊貼圖，包含林家正、陳傑憲混搭漫畫風的風格，還有LINE熊大的「新朋友」小狗狗登場，模樣相當可愛，另外還有LINE購物品牌名店 × 美保貓貓也值得下載，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

天價拖吊頻傳惹民怨 張善政指示成立專案律師團討公道

春節期間接連傳出「天價拖吊」案例，引發社會高度關注。桃市府目前已掌握4起相關個案，市長張善政今表示，已指示法務局正式成立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。