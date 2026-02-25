阿里山花季3月10日盛大登場 31種櫻花接力綻放至4月中
阿里山花季將於3月10日至4月10日展開，阿里山國家森林遊樂區內31種櫻花及各類花卉將陸續綻放。林保署嘉義分署表示，目前山櫻花及阿龜櫻已率先染紅山頭，緊接著唐實櫻將於月底接力，眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻預計在3月中旬盛開。
嘉義分署說明，阿里山花季特色在於「花期長、層次多」，繼櫻王之後，祝山與沼平地區的染井吉野櫻將持續綻放至3月底，4月上旬則由高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重瓣類櫻花接棒。除了櫻花，園區內的報春花、木蘭、山茶花、杜鵑與紫藤也將同步爭艷，讓民眾在花季期間都能欣賞到不同美景。
為疏解賞花車潮，嘉義分署將實施交通疏導措施，引導車輛前往台18線89至95K小客車臨時停車區，並設置10處免費接駁車站，於平日8時至下午6時及假日5時至下午6時提供往返服務。此外，公路局規畫於3月14、15、21、22、28、29日及4月3至6日共10個假日，上午6時至11時實施交通管制，台18線66K至88.2K管制小客車通行。
嘉義分署表示，自行開車的旅客須至61K樂野服務區轉搭「花季疏運轉乘專車」，甲乙類大客車則須於29K觸口自然教育中心對面的臨時售票處預購門票。為提升入園效率，分署建議民眾多利用線上通路預購「疏運套票」，包含「森林好好玩」、「阿里山Easy Go」及各大旅遊平台均可訂購。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。