阿里山花季3月10日盛大登場 31種櫻花接力綻放至4月中

阿里山花季將於3月10日至4月10日展開，阿里山國家森林遊樂區內31種櫻花及各類花卉將陸續綻放。林保署嘉義分署表示，目前山櫻花及阿龜櫻已率先染紅山頭，緊接著唐實櫻將於月底接力，眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻預計在3月中旬盛開。

嘉義分署說明，阿里山花季特色在於「花期長、層次多」，繼櫻王之後，祝山與沼平地區的染井吉野櫻將持續綻放至3月底，4月上旬則由高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻等重瓣類櫻花接棒。除了櫻花，園區內的報春花、木蘭、山茶花、杜鵑與紫藤也將同步爭艷，讓民眾在花季期間都能欣賞到不同美景。

為疏解賞花車潮，嘉義分署將實施交通疏導措施，引導車輛前往台18線89至95K小客車臨時停車區，並設置10處免費接駁車站，於平日8時至下午6時及假日5時至下午6時提供往返服務。此外，公路局規畫於3月14、15、21、22、28、29日及4月3至6日共10個假日，上午6時至11時實施交通管制，台18線66K至88.2K管制小客車通行。

嘉義分署表示，自行開車的旅客須至61K樂野服務區轉搭「花季疏運轉乘專車」，甲乙類大客車則須於29K觸口自然教育中心對面的臨時售票處預購門票。為提升入園效率，分署建議民眾多利用線上通路預購「疏運套票」，包含「森林好好玩」、「阿里山Easy Go」及各大旅遊平台均可訂購。 阿里山國家森林遊樂區花季資訊懶人包。圖／林保署嘉義分署提供 大島櫻等重瓣類櫻花預計4月份開花。圖／林保署嘉義分署提供 沼平地區的唐實櫻已陸續開花，花期將持續至3月中。圖／林保署嘉義分署提供 普賢象櫻等重瓣類櫻花預計4月份開花。圖／林保署嘉義分署提供 霧社櫻預計3月初開花。圖／林保署嘉義分署提供 山櫻花已開花4成，預計3月上旬盛開。圖／林保署嘉義分署提供 櫻王預計3月中至3月底盛開。圖／林保署嘉義分署提供 香林服務區及阿里山工作站前阿龜櫻已開花約4成，預計3月上旬盛開。圖／林保署嘉義分署提供