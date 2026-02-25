快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

陳駿季：水情較114年嚴峻 估不致於休耕

中央社／ 台北25日電
農業部長陳駿季。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
農業部長陳駿季。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

農業部長陳駿季今天表示，評估今年水情比114年嚴峻，但對於農業灌溉用水，仍審慎樂觀，已啟動各項節水措施，不致於休耕。

陳駿季上午出席「農產品碳足跡新里程，永續生活綠轉型」記者會，會後接受媒體聯訪，針對水庫蓄水量下降可能影響農業灌溉，提出說明。

陳駿季說，去年10月後，南部沒有下太多雨，今年水情比去年嚴峻；不過，目前曾文水庫蓄水量有50%，他仍審慎樂觀看待農業灌溉用水。

他表示，農業部農村發展及水土保持署會依計畫灌溉，並有各項抗旱節水措施；農業部持續關注並與經濟部配合，隨時評估，目前看起來不致於走向休耕。

農水署日前發布新聞稿表示，近期台灣降雨明顯減少，統計全國近3個月降雨情形，新竹以南地區整體降雨量僅為歷年同期平均值的1至2成，導致河川流量驟減、農業水庫蓄水量下降，農水署各地管理處已啟動各項抗旱措施。

根據交通部中央氣象署季長期天氣展望資訊，預估3月降雨為正常至偏少，4月預報無明顯降雨訊號，未來一季降雨呈現偏少趨勢。

農水署說，去年底即加強圳路檢修及清淤，並提前進行蓄水設施整備作業，同時盤點抗旱水井、河川溪流等多元水源；針對農業水情吃緊的灌區，已擬定各項抗旱應變策略，因地制宜實施輪流灌溉、啟用抗旱水井、運用多元水源、跨系統調度等措施，協助農民整田插秧。

抗旱 曾文水庫 農業部

延伸閱讀

透過消費習慣減碳 農業部環境部共推農產品碳足跡認證

影／農產品碳足跡新里程 農業部和環境部攜手合作

南部枯水期農業用水略緊張 陳駿季：不至於休耕

川普改祭122條款 茶、蝴蝶蘭輸美零關稅泡湯

相關新聞

吃素也爆膽固醇？營養師揪3大地雷 一天這樣吃「飽和脂肪直接爆表」

不少素食族看到健檢報告出現膽固醇紅字時都相當困惑，明明沒有攝取動物性食物，數值怎麼還是偏高？對此，營養師謝宜芳指出，問題往往不在「吃不吃肉」，而在於飽和脂肪攝取過量，尤其加工素食與烘焙點心暗藏危機，一不小心就讓血脂失控。

NCC防詐：手機「未顯示號碼」來電 將發放7秒警示語音

下周一開始，中華電信用戶如果接到「隱藏號碼電話」（未顯示電話號碼）來電，就會先聽到一段「這通是隱藏爆號碼電話，請注意」，...

高雄大福興彩券行7組百萬紅包1人全包 得主現身還願親揭中獎秘訣

高雄公益彩券旺店大福興彩券行春節排隊人潮不斷，大樂透加碼的百萬大紅包，2月23日一口氣開出七組，且是同一人拿下，得獎人事...

賞櫻勝地網路調查福壽山掉出前5名 粉專小編這樣回應

網路溫度計DailyView透過輿情分析軟體2025年曾盤點「全台10大絕美櫻花勝地」，當時前三名依序由武陵農場、陽明山...

LINE免費貼圖7款！Team Taiwan中華隊走漫畫風超帥 熊大的新朋友是它

聯合新聞網《科技玩家》2月第3波限時LINE免費貼圖來囉！這次因應3月的2026世界棒球經典賽（WBC）所推出的Team Taiwan中華隊貼圖，包含林家正、陳傑憲混搭漫畫風的風格，還有LINE熊大的「新朋友」小狗狗登場，模樣相當可愛，另外還有LINE購物品牌名店 × 美保貓貓也值得下載，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

天價拖吊頻傳惹民怨 張善政指示成立專案律師團討公道

春節期間接連傳出「天價拖吊」案例，引發社會高度關注。桃市府目前已掌握4起相關個案，市長張善政今表示，已指示法務局正式成立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。