陳駿季：水情較114年嚴峻 估不致於休耕
農業部長陳駿季今天表示，評估今年水情比114年嚴峻，但對於農業灌溉用水，仍審慎樂觀，已啟動各項節水措施，不致於休耕。
陳駿季上午出席「農產品碳足跡新里程，永續生活綠轉型」記者會，會後接受媒體聯訪，針對水庫蓄水量下降可能影響農業灌溉，提出說明。
陳駿季說，去年10月後，南部沒有下太多雨，今年水情比去年嚴峻；不過，目前曾文水庫蓄水量有50%，他仍審慎樂觀看待農業灌溉用水。
他表示，農業部農村發展及水土保持署會依計畫灌溉，並有各項抗旱節水措施；農業部持續關注並與經濟部配合，隨時評估，目前看起來不致於走向休耕。
農水署日前發布新聞稿表示，近期台灣降雨明顯減少，統計全國近3個月降雨情形，新竹以南地區整體降雨量僅為歷年同期平均值的1至2成，導致河川流量驟減、農業水庫蓄水量下降，農水署各地管理處已啟動各項抗旱措施。
根據交通部中央氣象署季長期天氣展望資訊，預估3月降雨為正常至偏少，4月預報無明顯降雨訊號，未來一季降雨呈現偏少趨勢。
農水署說，去年底即加強圳路檢修及清淤，並提前進行蓄水設施整備作業，同時盤點抗旱水井、河川溪流等多元水源；針對農業水情吃緊的灌區，已擬定各項抗旱應變策略，因地制宜實施輪流灌溉、啟用抗旱水井、運用多元水源、跨系統調度等措施，協助農民整田插秧。
