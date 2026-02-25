美國研究：多數前列腺癌腫瘤 含有塑膠微粒

塑膠汙染恐成癌症元兇！美國癌症研究指出，九成受檢測的前列腺癌腫瘤中存在塑膠微粒，惡性組織中的微塑膠含量顯著高於健康組織，其濃度平均高出2.5倍。專家強調，隨著環境中塑膠污染日益嚴重，未來需要擴大研究規模，以釐清對人類公共健康的長期影響。

惡性腫瘤塑膠微粒

《每日科學》報導，紐約大學朗格尼醫學中心針對近九成攝護腺癌患者的腫瘤樣本進行偵測，並發現其中存在微小的塑膠微粒，其平均含量約為正常組織的2.5倍。對此，微塑膠普遍存在於攝護腺癌患者的組織中，尤其在惡性腫瘤內的濃度顯著提升。

據報導，用於食品容器、包裝、化妝品及其他日常用品的塑膠，在加熱、磨損或化學改造下，可能會分解成微小的塑膠微粒，這些顆粒可以被吞下、從空氣中吸入，以及透過皮膚吸收。過往研究指出，主要器官、體液和胎盤都有檢測到微塑膠，它們廣泛存在於人體中。

紐約大學格羅斯曼醫學院教授洛布表示，早期研究曾顯示微塑膠與心臟病、失智症等疾病之間的關聯，但目前幾乎沒有直接的研究將其與前列腺癌連結起來，這項研究提供了重要證據。

環境污染公眾健康

《NBC news》報導，隨著年輕男性患病率上升，這項發現引發醫學界對環境污染與公眾健康關聯的高度重視。儘管目前的樣本數較小，但這份報告首度揭示了塑膠汙染物與男性最常見癌症之間的潛在關聯。

未來，科學家需進一步釐清微塑膠如何干擾人體生理機能，並實施更嚴格的監管政策，以降低大眾的暴露風險。

