美國研究：多數前列腺癌腫瘤 含有塑膠微粒

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國癌症研究指出，九成受檢測的前列腺癌腫瘤中存在塑膠微粒，惡性組織中的微塑膠含量顯著高於健康組織，其濃度平均高出2.5倍。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
塑膠汙染恐成癌症元兇！美國癌症研究指出，九成受檢測的前列腺癌腫瘤中存在塑膠微粒，惡性組織中的微塑膠含量顯著高於健康組織，其濃度平均高出2.5倍。專家強調，隨著環境中塑膠污染日益嚴重，未來需要擴大研究規模，以釐清對人類公共健康的長期影響。

惡性腫瘤塑膠微粒

每日科學》報導，紐約大學朗格尼醫學中心針對近九成攝護腺癌患者的腫瘤樣本進行偵測，並發現其中存在微小的塑膠微粒，其平均含量約為正常組織的2.5倍。對此，微塑膠普遍存在於攝護腺癌患者的組織中，尤其在惡性腫瘤內的濃度顯著提升。

據報導，用於食品容器、包裝、化妝品及其他日常用品的塑膠，在加熱、磨損或化學改造下，可能會分解成微小的塑膠微粒，這些顆粒可以被吞下、從空氣中吸入，以及透過皮膚吸收。過往研究指出，主要器官、體液和胎盤都有檢測到微塑膠，它們廣泛存在於人體中。

紐約大學格羅斯曼醫學院教授洛布表示，早期研究曾顯示微塑膠與心臟病、失智症等疾病之間的關聯，但目前幾乎沒有直接的研究將其與前列腺癌連結起來，這項研究提供了重要證據。

環境污染公眾健康

NBC news》報導，隨著年輕男性患病率上升，這項發現引發醫學界對環境污染與公眾健康關聯的高度重視。儘管目前的樣本數較小，但這份報告首度揭示了塑膠汙染物與男性最常見癌症之間的潛在關聯。

未來，科學家需進一步釐清微塑膠如何干擾人體生理機能，並實施更嚴格的監管政策，以降低大眾的暴露風險。

塑膠微粒 腫瘤 醫學院

相關新聞

吃素也爆膽固醇？營養師揪3大地雷 一天這樣吃「飽和脂肪直接爆表」

不少素食族看到健檢報告出現膽固醇紅字時都相當困惑，明明沒有攝取動物性食物，數值怎麼還是偏高？對此，營養師謝宜芳指出，問題往往不在「吃不吃肉」，而在於飽和脂肪攝取過量，尤其加工素食與烘焙點心暗藏危機，一不小心就讓血脂失控。

NCC防詐：手機「未顯示號碼」來電 將發放7秒警示語音

下周一開始，中華電信用戶如果接到「隱藏號碼電話」（未顯示電話號碼）來電，就會先聽到一段「這通是隱藏爆號碼電話，請注意」，...

高雄大福興彩券行7組百萬紅包1人全包 得主現身還願親揭中獎秘訣

高雄公益彩券旺店大福興彩券行春節排隊人潮不斷，大樂透加碼的百萬大紅包，2月23日一口氣開出七組，且是同一人拿下，得獎人事...

賞櫻勝地網路調查福壽山掉出前5名 粉專小編這樣回應

網路溫度計DailyView透過輿情分析軟體2025年曾盤點「全台10大絕美櫻花勝地」，當時前三名依序由武陵農場、陽明山...

LINE免費貼圖7款！Team Taiwan中華隊走漫畫風超帥 熊大的新朋友是它

聯合新聞網《科技玩家》2月第3波限時LINE免費貼圖來囉！這次因應3月的2026世界棒球經典賽（WBC）所推出的Team Taiwan中華隊貼圖，包含林家正、陳傑憲混搭漫畫風的風格，還有LINE熊大的「新朋友」小狗狗登場，模樣相當可愛，另外還有LINE購物品牌名店 × 美保貓貓也值得下載，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

天價拖吊頻傳惹民怨 張善政指示成立專案律師團討公道

春節期間接連傳出「天價拖吊」案例，引發社會高度關注。桃市府目前已掌握4起相關個案，市長張善政今表示，已指示法務局正式成立...

