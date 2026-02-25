賞櫻勝地網路調查福壽山掉出前5名 粉專小編這樣回應

網路溫度計DailyView透過輿情分析軟體2025年曾盤點「全台10大絕美櫻花勝地」，當時前三名依序由武陵農場、陽明山、阿里山。今年調查結果，福壽山農場掉出前5名，福壽山農場臉書粉專小編今天貼出網路文章說並回應此調查說「偶們很低調」；許多網友相挺表示，該農場千櫻園仍是他們心目中第一名。

福壽山農場臉書小編在臉書寫，今天有粉絲驚問，福壽山農場在賞櫻勝地調查中，怎麼可能掉出前5名，小編回應「偶們低調，再低調。」

網友相挺表示，明天要再到福壽山農場千櫻園賞櫻，他已連續多年去賞櫻花，愈來愈漂亮；有網友說，掉出前5名也不錯，這樣才不會塞車；還有網友說，這項調查不影響他的賞花意願，福壽山農場櫻花一直是他心目中第一名，他每年都會去看。