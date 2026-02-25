作品曾拍「斯卡羅」陳耀昌遺作發表 文化部長李遠承諾再翻拍其他作品

已故台大醫院血液腫瘤科主治醫師陳耀昌，小說作品曾被改編為「斯卡羅」電視劇，去年因攝護腺癌復發離世，抗癌期間完成最後一部小說「東寧狂想曲」及三部歷史踏查筆記，今天舉行遺作發表會，文化部長李遠說，將繼續將其小說拍成電影、電視劇作品，「這是我唯一能報答他的方式。」

陳耀昌1949年出生於台南，曾完成台灣第一例骨髓移植，也為台灣建立骨髓庫基礎，也是幹細胞研究與「法醫師法」推動者。他在醫學領域有所貢獻，也是知名台灣文學作家。陳耀昌在抗癌期間完成「東寧狂想曲」及三部歷史踏查筆記，包括「牡丹事件日記」、「牡丹頭顱筆記」與「府城廟宇背後的東寧史」三部小說。

衛福部長石崇良說，再生醫療立法一波三折，從最初再生醫療三法，到後來分為再生醫療法，再到今年初上路的再生醫療雙法，前後歷經超過一年，都是「陳老師牽我的手一步步達成」，陳對近代醫學發展有不可磨滅的貢獻，但大家更懷想其文學創作。他打趣說，希望大家多買陳耀昌醫師遺作，「畢竟之後要再出新書的機會不多了！」

台大醫學院院長吳明賢說，該院有一群仰望天空的人，不僅幫病人治療疾病，也用醫師以外的專長，為國家、社會治療疾病，陳耀昌研究複雜的幹細胞，願意走年輕醫學生過去不願選擇的血液腫瘤科，還喜好歷史，在文學方面有所成就。

吳明賢說，AI時代，醫師需要更多人文素養，在陳耀昌住院時，「我已跟他談好，要在台大開設人文課程，他已承諾，遺憾最終沒能達成。」

李遠說，陳耀昌不論擔任醫師、科學家、作家，追尋的都是同一件事，「尋找台灣人的自主性」，在其作品中，以台灣民俗、歷史，尋找台灣人的主體性，希望族群共榮、共好，其作品「傀儡花」被翻拍成台劇「斯卡羅」，這在台灣電影市場環境中相當困難，只有公共電視願意拍，且因場景難尋，最終導演曹瑞原，直接在台南找了一塊地，搭建府城時代佈景來拍攝。

這處電影場景，在拍攝結束後轉型成「岸內片場」。李遠說，陳耀昌逝世百日，台灣社會氣氛逐漸開始「狂熱追尋台灣歷史」，在岸內片場拍攝，以白色恐怖為主題的電影「大濛」票房圖破一億，中正紀念堂「自由的花蕊」展覽，春節看展人數大增，為了讓陳耀昌醫師以不同形式活下去，「我希望繼續拍他的小說，拍成電影、連續劇，這是我唯一能報答他的。」 台大醫學院院長吳明賢說，「在他住院時，我已跟他談好，要在台大開設人文課程，他已承諾，遺憾最終沒能達成。」記者林琮恩／攝影 衛福部長石崇良說，再生醫療立法一波三折，從最初再生醫療三法，到後來分為再生醫療法，再到今年初上路的再生醫療雙法，前後歷經超過1年時間，都是「陳老師牽我的手一步步達成」。記者林琮恩／攝影