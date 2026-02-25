快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

作品曾拍「斯卡羅」陳耀昌遺作發表 文化部長李遠承諾再翻拍其他作品

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
文化部長李遠說，將繼續將其小說拍成電影、電視劇作品，「這是我唯一能報答他的方式。」記者林琮恩／攝影
文化部長李遠說，將繼續將其小說拍成電影、電視劇作品，「這是我唯一能報答他的方式。」記者林琮恩／攝影

已故台大醫院血液腫瘤科主治醫師陳耀昌，小說作品曾被改編為「斯卡羅」電視劇，去年因攝護腺癌復發離世，抗癌期間完成最後一部小說「東寧狂想曲」及三部歷史踏查筆記，今天舉行遺作發表會，文化部長李遠說，將繼續將其小說拍成電影、電視劇作品，「這是我唯一能報答他的方式。」

陳耀昌1949年出生於台南，曾完成台灣第一例骨髓移植，也為台灣建立骨髓庫基礎，也是幹細胞研究與「法醫師法」推動者。他在醫學領域有所貢獻，也是知名台灣文學作家。陳耀昌在抗癌期間完成「東寧狂想曲」及三部歷史踏查筆記，包括「牡丹事件日記」、「牡丹頭顱筆記」與「府城廟宇背後的東寧史」三部小說。

衛福部長石崇良說，再生醫療立法一波三折，從最初再生醫療三法，到後來分為再生醫療法，再到今年初上路的再生醫療雙法，前後歷經超過一年，都是「陳老師牽我的手一步步達成」，陳對近代醫學發展有不可磨滅的貢獻，但大家更懷想其文學創作。他打趣說，希望大家多買陳耀昌醫師遺作，「畢竟之後要再出新書的機會不多了！」

台大醫學院院長吳明賢說，該院有一群仰望天空的人，不僅幫病人治療疾病，也用醫師以外的專長，為國家、社會治療疾病，陳耀昌研究複雜的幹細胞，願意走年輕醫學生過去不願選擇的血液腫瘤科，還喜好歷史，在文學方面有所成就。

吳明賢說，AI時代，醫師需要更多人文素養，在陳耀昌住院時，「我已跟他談好，要在台大開設人文課程，他已承諾，遺憾最終沒能達成。」

李遠說，陳耀昌不論擔任醫師、科學家、作家，追尋的都是同一件事，「尋找台灣人的自主性」，在其作品中，以台灣民俗、歷史，尋找台灣人的主體性，希望族群共榮、共好，其作品「傀儡花」被翻拍成台劇「斯卡羅」，這在台灣電影市場環境中相當困難，只有公共電視願意拍，且因場景難尋，最終導演曹瑞原，直接在台南找了一塊地，搭建府城時代佈景來拍攝。

這處電影場景，在拍攝結束後轉型成「岸內片場」。李遠說，陳耀昌逝世百日，台灣社會氣氛逐漸開始「狂熱追尋台灣歷史」，在岸內片場拍攝，以白色恐怖為主題的電影「大濛」票房圖破一億，中正紀念堂「自由的花蕊」展覽，春節看展人數大增，為了讓陳耀昌醫師以不同形式活下去，「我希望繼續拍他的小說，拍成電影、連續劇，這是我唯一能報答他的。」

台大醫學院院長吳明賢說，「在他住院時，我已跟他談好，要在台大開設人文課程，他已承諾，遺憾最終沒能達成。」記者林琮恩／攝影
台大醫學院院長吳明賢說，「在他住院時，我已跟他談好，要在台大開設人文課程，他已承諾，遺憾最終沒能達成。」記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良說，再生醫療立法一波三折，從最初再生醫療三法，到後來分為再生醫療法，再到今年初上路的再生醫療雙法，前後歷經超過1年時間，都是「陳老師牽我的手一步步達成」。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良說，再生醫療立法一波三折，從最初再生醫療三法，到後來分為再生醫療法，再到今年初上路的再生醫療雙法，前後歷經超過1年時間，都是「陳老師牽我的手一步步達成」。記者林琮恩／攝影

醫師 台大醫學院 小說

延伸閱讀

雙賀歲片「功囍發財」　進戲院看電影送紅包套組

文化部長李遠再談「世紀血案」 侵門踏戶、藐視台灣社會的共識

「世紀血案」爭議愈演愈烈 李遠：再次踐踏台灣人藐視歷史

台北國際書展登場！信誼打造「閱讀森林」 文化部長李遠親訪猛按讚

相關新聞

吃素也爆膽固醇？營養師揪3大地雷 一天這樣吃「飽和脂肪直接爆表」

不少素食族看到健檢報告出現膽固醇紅字時都相當困惑，明明沒有攝取動物性食物，數值怎麼還是偏高？對此，營養師謝宜芳指出，問題往往不在「吃不吃肉」，而在於飽和脂肪攝取過量，尤其加工素食與烘焙點心暗藏危機，一不小心就讓血脂失控。

NCC防詐：手機「未顯示號碼」來電 將發放7秒警示語音

下周一開始，中華電信用戶如果接到「隱藏號碼電話」（未顯示電話號碼）來電，就會先聽到一段「這通是隱藏爆號碼電話，請注意」，...

高雄大福興彩券行7組百萬紅包1人全包 得主現身還願親揭中獎秘訣

高雄公益彩券旺店大福興彩券行春節排隊人潮不斷，大樂透加碼的百萬大紅包，2月23日一口氣開出七組，且是同一人拿下，得獎人事...

賞櫻勝地網路調查福壽山掉出前5名 粉專小編這樣回應

網路溫度計DailyView透過輿情分析軟體2025年曾盤點「全台10大絕美櫻花勝地」，當時前三名依序由武陵農場、陽明山...

LINE免費貼圖7款！Team Taiwan中華隊走漫畫風超帥 熊大的新朋友是它

聯合新聞網《科技玩家》2月第3波限時LINE免費貼圖來囉！這次因應3月的2026世界棒球經典賽（WBC）所推出的Team Taiwan中華隊貼圖，包含林家正、陳傑憲混搭漫畫風的風格，還有LINE熊大的「新朋友」小狗狗登場，模樣相當可愛，另外還有LINE購物品牌名店 × 美保貓貓也值得下載，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

天價拖吊頻傳惹民怨 張善政指示成立專案律師團討公道

春節期間接連傳出「天價拖吊」案例，引發社會高度關注。桃市府目前已掌握4起相關個案，市長張善政今表示，已指示法務局正式成立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。