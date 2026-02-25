NCC防詐：手機「未顯示號碼」來電 將發放7秒警示語音

下周一開始，中華電信用戶如果接到「隱藏號碼電話」（未顯示電話號碼）來電，就會先聽到一段「這通是隱藏爆號碼電話，請注意」，以及台語「這通是嘸電號碼電話，要小心喔」的語音警示，以提高民眾警覺，避免遭詐騙。

NCC主秘黃文哲表示，發現近期詐騙集團改為利用「隱藏號碼電話」進行詐騙，為了提高民眾在接聽隱藏號碼電話時的防詐意識，協調三大電信業者實施「隱藏電話號碼」來電話音警示，約有1020萬行動電話用戶的中華電信率先於3月2日試行，另外兩家電信業者則是4月及5月開啟這項隱藏號碼來電的語音警示功能。

NCC說明，過去詐騙集團常偽冒我國國碼或電話號碼，從境外撥打「+886」或「+」開頭的號碼進行詐騙，自從電信業者落實攔組國際來話語音警示機制後，這類偽冒國際來話已大幅減少。不過，近期詐騙集團轉向利用「隱藏號碼電話」的方式，進行詐騙。

根據內政部資料，高達99.6％的隱藏號碼電話詐騙受害者都是行動電話用戶，只有0.4％是室內電話用戶，所以只鎖定行動電話用戶，但NCC未來也不排除再開發室內電話的隱藏號碼電話的接聽警示語音功能。

中華電信表示，接起這通「隱藏號碼電話」後，播放這段警示語音的7秒鐘時間不會收費，消費者不用擔心。如果用戶不想繼續聽警示語音，按手機上任意鍵即可跳過這段語音、進行通話；如果不想接這通電話，可以直接按掛斷鍵。

中華電信表示，警示語音播放預設為開啟，用戶可免費撥打12165進行查詢、啟用或關閉，設定不用另外付費。