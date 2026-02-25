高雄大福興彩券行7組百萬紅包1人全包 得主現身還願親揭中獎秘訣

高雄公益彩券旺店大福興彩券行春節排隊人潮不斷，大樂透加碼的百萬大紅包，2月23日一口氣開出七組，且是同一人拿下，得獎人事後現身彩券行，秀出得獎彩券，僅花4200元包牌就賺到700萬元大紅包，得主向店家透露，「買完後我向觀音佛祖祈求中大獎，我必定會來還願，結果真的讓我中了，太靈驗了！」

店家表示，這名中獎人是一名中年男性，他買彩券前詢問怎麼包牌會中獎，店員向他分享過去大福興曾開出九連碰中大樂透頭獎、84注全數中獎的紀錄，因此他也決定花4200元買九連碰電腦選號，希望複製好運抱回大獎。

當時他拿到彩券後，走進店內摸摸擺設在供桌的大金元寶，並虔誠地向觀音佛祖拜拜祈願，表示中大獎會回來還願。

晚上加碼獎開獎後，這名客人回來店裡，向店家表示該張彩券中了百萬大紅包的「08、09、17、28、38、41、46七個號碼」，應該有中大獎，彩券行比對彩券後，確認他是中700萬後，得主開心的說：「觀音佛祖實在太靈驗了！」

大福興彩券行因時常開出彩券頭獎，春節期間人潮排到鄰近的苓雅夜市，不少彩迷將其封為「高雄的傳說」、「神級投注站」，彩券行說，目前為止大紅包還剩下140組、小紅包還有269組，民眾還有7期中獎機會；今彩539加碼到3月3日，頭獎獎金從800萬加碼到1000萬。