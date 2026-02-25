循環標誌最快3月底前上路 首波含紡織塑膠4大類

快訊

中央社／ 台北25日電

環境部為提升循環產品及服務的普及率，初步擬就紡織品、塑膠容器、玻璃容器及循環服務等4大類訂定「循環標誌」，將可供民間進行綠色採購的選購參考；最快3月底前公告實施。

環境部為提升循環產品與服務的市場普及率，積極推動「循環產品及循環服務推動作業要點（草案）」，初步包含紡織品、塑膠、玻璃及循環服務等4大類、共10品項，未來可提供企業端更直觀的綠色採購參考。

環境部進一步說明，4大類、10品項中包括使用再生料或單一材質的紡織品、塑膠容器與循環特性塑膠物品、重複裝填的玻璃容器，以及會議容器租借、循環包裝系統、資訊物品與家具循環等服務。

環境部資源循環署永續消費回收組長陳彥男告訴中央社記者，循環產品及服務將會設計「循環標誌」；舉例而言，一開始擬訂產品再生料比例占5%，如果說市場上大部分已經可以做到，就可以再往上提高比例。

陳彥男指出，「循環標誌」初步採自願申請性質，不過「資源循環推動法」草案正在進行立法程序，未來正式公布實施後，可再行研訂具法規強制力的辦法，銜接目前的循環產品服務要點。

環境部今年1月表示，為激勵民間企業投入淨零轉型，訂定「115年民間企業及團體綠色採購表揚原則」，凡申報綠色採購金額達新台幣5000萬元，環境部將核發電子獎狀，並於「環境部淨零綠生活資訊平台」公開名單。而綠色採購的項目中就包含循環產品或服務。

陳彥男說，現行的「環保標章」重於生命週期內的多重環境衝擊，規格標準嚴格，通常以同級產品中效能最佳的前20%至30%為核發對象；而取得「循環標誌」的門檻較低，更具實務彈性。

陳彥男提到，就公部門而言，綠色採購基本上還是以環保標章為優先；然而就民間企業，透過採購循環標誌認證的產品對企業端也有幫助，採購金額可以納入ESG報告書。

陳彥男表示，「循環產品及循環服務推動作業要點（草案）」已召開研商會，最快3月底前公告實施。

